Leidy Elin é a 14ª eliminada do Paredão desta terça (26), com 88,33% dos votos

A trancista carioca Leidy Elin, 26, deixou o BBB24 na noite desta terça-feira (26), com 88,33% dos votos do público, em Paredão quádruplo formado por ela, Bin Laden, Matteus e Davi, que obtiveram respectivamente os percentuais de 3,84%, 1,07% e 6,76%.



Leidy caiu no 14º Paredão no BBB24 após ter sido uma das mais votadas pela casa, com quatro votos. Assim como Matteus, que também foi emparedado com cinco votos.



Ambos foram para o Bate e Volta mas não lograram êxito - Alane, que havia sido indicada pela trancista no contragolpe, foi a vencedora da prova, livrando-se da berlinda. Já Bin Laden foi puxado no contragolpe de Matteus que também, através do Poder Curinga, vetou o músico de participar do Bate e Volta.



Roupas nas piscina e amizade com Yasmin Brunet

Leidy fez sua estreia no Paredão, já que até então não havia sido, sequer, indicada.

Do lado oposto no grupo de Davi, foi com o brother baiano que a sister mais teve problemas na casa, protagonizando com ele episódios de brigas, principalmente após os "Sincerões" das segundas-feiras.









Foi em uma dessas ações - no Sincerão do último dia 11 de março - que ela chegou a jogar as roupas de Davi na piscina. A última vez que um fato semelhante ocorreu no reality foi na segunda edição, em 2002.



Na ocasião, Fabrício e Fernando, juntos, arremessaram as malas da participante Tina na piscina.



Além de Davi, foi com Alane que Leidy também manteve uma relação de tretas nesta reta final do reality, após um período de aliança entre elas na casa. Na terça-feira (19) as sisters tiveram uma discussão acalorada,



Já no sentido inverso dos sentimentos cultivados na casa, Leidy Elin tinha a modelo Yasmin Brunet, 35, como uma pessoa próxima na casa, com uma relação de amizade notória. Em comum, as participantes cultivavam antipatia por Davi.





