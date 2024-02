A- A+

BBB24 Leidy Elin e Lucas Henrique conversam sobre tirar Fernanda do VIP caso vençam a Prova do Anjo O nome de Yasmin também foi comentado no Quarto Fada

A Prova do Anjo só vai acontecer neste sábado (17), mas os brothers e sisters já estão especulando sobre o que fazer se vencer. Leidy Elin e Lucas Henrique conversaram no Quarto Fada sobre os alvos para colocar no Castigo do Monstro.

Leidy chegou a comentar o nome de Yasmin, apenas se a duração do castigo fosse menos de 24 horas. Depois, a trancista citou o nome de Fernanda.

"A Fernanda iria ficar com muita raiva de Monstro, ia reclamar da fantasia. Ela tomar 'estalecada' por conta de figurino", disse Lucas enquanto Leidy complementou com: "Vai ser maravilhoso".

Lucas também fez uma análise sobre como tirar Fernanda do Quarto do Líder pode ser benéfico para o jogo deles.

"Botaria ela [Fernanda] e um da Xepa. Para não vir dois. E para tirar ela do Quarto do Líder principalmente. Eu acho que tem que tirar ela do Quarto do Líder porque eu acho que, querendo ou não, ela acaba influenciando muito a Raquele", comentou o professor de educação física.

Pela dinâmica informada durante a exibição da edição da última quinta-feira (15), o Anjo desta semana também terá a opção de indicar um participante ao Paredão.

