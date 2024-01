A- A+

BBB 24 Leidy Elin explica seu foco apenas no jogo do BBB 24: "Não tenho que pensar em macho" Sister falou sobre as investidas de Juninho com MC Bin Laden e Lucas Henrique, durante a festa

Depois de resistir às investidas de Juninho, durante a Festa do BBB 24, nesta quarta (24), Leidy Elin conversou com MC Bin Laden e Lucas Henrique o motivo de recusar o envolvimento com Juninho.



Após o funkeiro dizer que achou que os dois iam ficar juntos, a trancista explicou a recusa. "O pensamento dele é muito diferente do meu. Não ia dar certo não. Eu já conversei com ele duas vezes. Aqui é jogo. Eu tenho que pensar no jogo, pensar em R$ 3 milhões. Não tenho que pensar em macho", disse a sister."Lá fora são outros quinhentos", observou. "Veio para cá para ganhar dinheiro", concluiu Lucas Henrique.



Depois, em conversa com o próprio Juninho na sala, Leidy Elin compartilhou um papo que teve com Marcus Vinicius, sobre a possibilidade de os dois ficarem juntos. Ela entregou que o comissário questionou se o beijo com o motoboy não teria rolado por sua causa, pois os dois tiveram alguns embates durante o Sincerão de segunda-feira (22). Marcus Vinicius afirmou que Juninho "despertou gatilhos fortíssimos de fora da casa”.

Leidy Elin explicou que não vai se envolver no embate entre os dois, e que também não sairá do lado do amigo. "Eu não estou aqui para mudar, você tem seu ponto de vista e acabou. Mas você cria uma parada na sua cabeça. Você tem seu ponto de vista em relação a jogo e eu tenho o meu. Não lago a mão de Marcus nunca", disse a sister.

