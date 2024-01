A- A+

BBB 24 Leidy Elin revela sonho sobre Davi atendendo o Big Fone do BBB 24 Em conversa na área externa com Giovanna, Lucas Henrique, Marcus Vinicius e Raquele, sister compartilhou o sonho que teve

Em conversa na área externa da casa do BBB 24, Leidy Elin compartilhou com os colegas de confinamento um sonho com o Big Fone. Na cozinha da casa, a sister também falou com Marcus Vinicius e Pitel sobre o assunto. Mais cedo, Luigi também falou sobre o Big Fone tocar. Será que os participantes estão com alguma premonição?p

"Sonhei muito hoje", disse a sister. "Sonhei que o Big Fone atendeu, o Davi atendeu o Big Fone. Só sonhei com o Big Brother", relatou.

"Eu queria sonhar com a minha família, mas não estou conseguindo. Só sonho com Big Brother", reclamou. Lucas Henrique também disse estar sonhando com o reality "Eu também só sonho com coisa daqui. Só sonho com Big Brother"

Big Fone

Na tarde de quarta (24), Boninho publicou um vídeo anunciando a estreia do famoso Big Fone no BBB 24. "Vai começar fazendo um strike", escreveu o diretor do programa. Até o momento, dia e horário da chamada ainda não foram revelados.

