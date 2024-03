A- A+

BBB 24 Leidy Elin teoriza possibilidade da chegada de um novo participante no BBB 24; entenda A sister compartilhou o pensamento após a produção do programa pedir para eles trocarem as roupas de cama dos quartos

Nesta terça-feira (05), os participantes do Big Brother Brasil 24 receberam da produção do programa novas roupas de cama limpas para trocar em cada um dos quartos. Enquanto, os brothers se dividiram para arrumar o Quarto Fada e o Quarto Gnomo, eles foram comunicados que teriam de trocar o jogo de cama do Quarto Magia.

A partir desse aviso, Leidy Elin teorizou com os brothers a possibilidade de um novo participante na casa. Ela perguntou: ''vai trocar o Magia ainda?'' e continua ''vai entrar gente, eu tô falando para vocês, algo não está certo'', ironizou a sister. Raquele e Giovanna não gostam da ideia da carioca.



A nutricionista ainda questionou o pensamento da carioca: ''nessa altura do campeonato ?''.

A edição deste ano do reality conta com a desistência de Vanessa Lopes e a expulsão de Wanessa Camargo, o que causou nos internautas a dúvida se entraria algum participante novo ou até mesmo uma possível repescagem, como aconteceu ano passado, foi especulada entre os fãs do programa.



A produção do BBB 24 não confirmou nenhuma dessas dinâmicas.

