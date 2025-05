A- A+

Prejuízo Leilão de escultura de US$ 70 milhões fracassa em Nova York; entenda o que aconteceu 'Grand tête mince (Grand tête de Diego)', um busto de Alberto Giacometti, de 1955, não conseguiu alcançar preço mínimo, prejudicando o início do período de alta temporada de leilões em Nova York

Suspiros e um leve pânico tomaram conta da sala de leilões. O que deveria ser o lote mais caro do evento que marcava o início do período de alta temporada de leilões em Nova York, de repente pareceu um erro grave.

"Grand tête mince (Grand tête de Diego)", um busto de Alberto Giacometti, de 1955, tinha uma estimativa de pré-venda de mais de US$ 70 milhões no leilão noturno de arte moderna da Sotheby's, na terça-feira. A obra era oferecida pela Fundação Soloviev, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo magnata imobiliário Sheldon H. Solow, falecido em 2020.

Apesar da economia instável, a obra chegou ao mercado sem uma garantia de preço mínimo da casa de leilões, o que garantiria que o vendedor recebesse um preço pré-determinado, independentemente do resultado. Solow, segundo especialistas em leilões, tinha um histórico de não buscar garantias, optando por negociar uma parte das taxas do comprador. Na noite passada, essa estratégia se mostrou fatal.

Oliver Barker, o leiloeiro da noite, começou com um pedido de US$ 59 milhões. Mas os lances estagnaram em US$ 64,25 milhões. Três minutos se passaram enquanto ele se curvava sobre a tribuna, procurando interessados, como um Nosferatu, até anunciar que o lote havia sido rejeitado.

Vários especialistas concordaram que a estimativa agressiva da obra de arte foi o pecado original. O fracasso dessa venda foi um duro golpe para o leilão moderno da Sotheby's. O Giacometti texturizado representava quase 30% da estimativa mínima de US$ 240,3 milhões. O leilão como um todo gerou apenas US$ 152 milhões após a dedução das taxas.

Giacometti fez seis moldes de "Grand tête mince" ("Cabeça Grande e Fina"), inspirados em seu irmão Diego. Dois desses foram leiloados no início da década de 2010, com o mais recente sendo vendido na Sotheby's em 2013 por pouco mais de US$ 50 milhões, incluindo taxas. O vendedor buscava obter US$ 70 milhões ou mais por seu molde, que é a única versão pintada.

"Nenhum comprador informado e sério neste mercado — bilionário ou não — pagará o equivalente a um prêmio de 50% sobre algo que foi vendido recentemente", disse Todd Levin, consultor em Nova York.

Entre a consignação de uma obra de arte e seu leilão, os especialistas em casas de leilões avaliam rigorosamente o mercado para determinar se a estimativa ainda está alinhada com a demanda. Caso contrário, a estimativa ou o preço de reserva podem ser reduzidos para aumentar a probabilidade de uma venda. O lote também pode ser retirado para evitar um fracasso público.

No entanto, tanto a redução da reserva quanto a retirada de um lote normalmente exigem a aprovação do consignante. Se ele se mantiver firme, a venda prosseguirá.

A dúvida também envolve a relutância do vendedor em aceitar uma garantia da Sotheby's. Fontes próximas ao leilão afirmam que a família de Solow preferiu oferecer a obra sem garantia, para maximizar o lucro da fundação. A Sotheby's aceitou o pedido de um leilão tradicional.

“Pode-se argumentar que, embora as garantias normalmente prejudiquem a concorrência em um lote, no caso de Giacometti, poderia ter dado aos colecionadores garantia e permissão para comprar a escultura”, disse Alex Glauber, presidente da Associação de Consultores Profissionais de Arte.

O temor no mundo dos leilões é que o fracasso do busto possa agora manchar as percepções casuais sobre a saúde geral do mercado de arte, quando foram a Sotheby's e o vendedor que concordaram em expor um objeto importante aos riscos de um mercado imprevisível.

“Uma peça como esta, neste nível, é realmente uma entidade singular”, disse Levin. “Tentar extrair qualquer opinião sobre o mercado de arte em geral a partir dessa especificidade seria um erro.”

O Giacometti foi o segundo lote de alto perfil a decepcionar em dois dias. A "Grande Cadeira Elétrica" (1967-68), de Andy Warhol, foi retirada do leilão noturno do século XX da Christie's na segunda-feira. A obra tinha um valor estimado de cerca de US$ 30 milhões.

"Entre a retirada da 'Cadeira Elétrica' de Warhol da Christie's e o fracasso do Giacometti na Sotheby's, fica claro que a pressão é incrivelmente baixa na faixa de preço mais alta do mercado, mesmo para obras-primas de nomes consagrados", acrescentou Glauber.

Julian Dawes, vice-presidente da Sotheby's e chefe de arte impressionista e moderna, explicou a decisão de prosseguir sem retirar a obra: "Tínhamos interesse de grandes colecionadores". Ele acrescentou: "Tínhamos pessoas dispostas a dar lances por esta obra, e é por isso que sentimos a responsabilidade, para nós mesmos e para o vendedor, de mantê-la no leilão e dar-lhe essa chance".

Um item que não é vendido em um leilão é considerado "queimado" e pode ter dificuldade em encontrar um comprador por um preço semelhante no futuro.

