Leilão de objetos de David Lynch arrecada mais de R$ 23 milhões; veja os itens mais concorridos

A- A+

Cinco meses após sua morte, o diretor David Lynch teve parte de seu acervo leiloado na última quarta-feira (18), em Los Angeles. Organizado pela Julien’s, em parceria com o canal Turner Classic Movies, o leilão arrecadou US$ 4,25 milhões (pouco mais de R$ 23 milhões na conversão atual).

Ao todo, foram leiloados 450 itens do cineasta, incluindo objetos de produções cultuadas como "Twin Peaks", "Cidade dos sonhos", "Eraserhead" e "Duna", dentre outros. Os fãs puderam dar seus lances on-line ou presencialmente, no Hotel Peninsula Beverly Hills.

O item de maior valor no leilão foi um conjunto de 11 roteiros dos cineasta para um projeto de filme não finalizado: "Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence". O vencedor pagou US$ 195 mil (R$ 1,069 milhão) para levar os roteiros para casa. O mesmo valor foi pago em uma cópia do roteiro final de "A estrada perdida".

Já um conjunto de três roteiros de "Cidade dos sonhos" saiu pelo valor de US$ 104 mil (R$ 570 mil), enquanto que uma cadeira de diretor personalizada foi vendida por US$ 91 mil (R$ 499 mil).

Roteiros, quadros, esculturas, máquinas de expresso, guitarras, móveis e muitos outros objetos pessoais também movimentaram o leilão.

Os fãs da obra de Lynch também puderam arrematar itens marcantes como uma cópia em película de "Eraserhead", por US$ 52 mil (R$ 285 mil), cortinas e tapetes personalizados de "Twin Peaks", por US$ 32,5 mil (R$ 178 mil).

Veja também