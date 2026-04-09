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VIDEOCLIPE Lello Bezerra lança o videoclipe de "Pálpebras", de seu novo álbum Vídeo dirigido pelo próprio artista em parceria com H4wnee dialoga com artes visuais e propõe narrativa sobre memória, deslocamento e identidade

O guitarrista e compositor Lello Bezerra lançou, nesta quinta (9), o videoclipe de “Pálpebras”, faixa do álbum “Matéria e Memória”, lançado nas plataformas digitais no início de 2026.

A produção audiovisual aprofunda as ideias já presentes no álbum, propondo uma experiência que articula som e imagem.

A concepção do vídeo reúne diferentes frentes criativas. A direção é assinada por Bezerra ao lado do artista visual H4wnee, responsável também pela montagem e pela identidade visual do projeto fonográfico. O roteiro tem contribuição da multiartista Juuar, que divide com o músico a autoria da canção.

Segundo Lello, o ponto de partida do clipe foi a própria arte do álbum, que sugeriu um prolongamento narrativo entre imagem e música.

“Aquele quadro pintado por H4wnee pedia continuidade, decidimos trazer as imagens dos materiais daquela memória com capacete à tona, que é o mesmo mote da faixa ‘Pálpebras’, onde conta o que ‘há por trás das pálpebras de um certo corpo adulto’. O menino da capa é a criança desse corpo agora jovem. Enfim, criamos uma mini saga”, explica Lello Bezerra.

A estética do vídeo se ancora na linguagem desenvolvida por H4wnee, marcada pela incorporação de materiais tecnológicos descartados e pela sobreposição de referências.

O resultado é uma construção imagética que tensiona elementos tradicionais e contemporâneos, compondo um cenário em que acúmulos visuais e conceituais evocam tanto ruína quanto beleza.

O trabalho também estabelece diálogo com “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, ao abordar trajetórias marcadas por deslocamentos e pela busca de repertório cultural.

Nesse contexto, o clipe amplia o significado da faixa ao transformar temas como migração, memória e resíduo em elementos centrais de sua narrativa estética.

*Com informações da assessoria



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