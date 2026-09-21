A- A+

FAMOSOS Lembra dela? Veja como está a menina de "Boa sorte, Charlie", que agora completa 18 anos Atriz estreou na série do Disney Channel aos nove meses e permaneceu no elenco até 2014; ao atingir a maioridade, compartilhou os preparativos para o aniversário e falou sobre a mudança de fase

Leia também

• Fernanda Torres celebra aniversário e faz reflexão nas redes: ''61 e avante''

• No aniversário de Luciano Huck, Angélica conta qual foi a virada de chave no casamento

• Que 'foto' a Nasa tirou no dia do seu aniversário? Saiba como visualizar com ferramenta gratuita

Conhecida por interpretar Charlie Duncan em "Boa Sorte, Charlie!", a atriz Mia Talerico completou 18 anos em 17 de setembro de 2026, 16 anos após estrear na televisão. A atriz começou na série do Disney Channel aos nove meses de idade e cresceu diante das câmeras.

Para marcar a chegada à maioridade, publicou nas redes sociais um vídeo com os preparativos para o aniversário e falou sobre os sentimentos provocados pela nova fase.

Quem é Mia Talerico

Mia ficou conhecida como Charlie Duncan, a filha mais nova da família retratada em "Boa Sorte, Charlie!". A série estreou em 2010 e acompanhava os Duncans após a chegada da personagem, enquanto a família enfrentava conflitos adolescentes, problemas familiares e situações consideradas absurdas.



Na trama, Charlie era irmã mais nova de Teddy, interpretada por Bridgit Mendler. A personagem gravava vídeos com conselhos para que Charlie pudesse assisti-los quando crescesse. Os episódios terminavam com a frase que deu nome à produção: "Boa sorte, Charlie!".

Mia permaneceu no elenco até o encerramento da série, em 2014, quando ainda era criança. Uma de suas expressões também se transformou em meme e continua sendo usada como figurinha no WhatsApp.

Preparativos para os 18 anos

Para comemorar a maioridade, Mia publicou no Instagram um vídeo chamado "Prepare-se comigo para o meu aniversário de 18 anos". Na gravação, mostrou a escolha do look, a maquiagem e os preparativos para os compromissos planejados para a data.

Logo no início, falou sobre a chegada dos 18 anos: "Hoje é meu aniversário e completo 18 anos. Tenho 18 anos; é incrível dizer isso".



Entre os presentes recebidos, a atriz mostrou um colar com uma pedra de safira rosa e um conjunto esportivo.

A comemoração também foi marcada por nostalgia. Mia falou sobre deixar a infância para trás e admitiu que a mudança de fase despertava sentimentos contraditórios:

"Sinto um pouco de medo e, no fundo, um pouco de tristeza por não ser mais uma criança. É muita coisa para assimilar", escreveu.

Na manhã do aniversário, ela estava com os pais. Os três abriram os presentes e leram os cartões preparados para ela.

Mesmo no aniversário de 18 anos, Mia manteve compromissos durante o dia. Ela contou que tinha aulas, treinamento e uma prova de matemática. Depois das atividades, planejava almoçar com as amigas.

O dia terminaria com um jantar em família, com a presença do namorado.

A atriz também contou que não sentiu uma mudança imediata ao atingir a maioridade. Ela esperava ter uma sensação diferente ao completar 18 anos, mas afirmou que isso não aconteceu.

— Não me sinto diferente. Sei que, na verdade, não é para você se sentir diferente, mas eu achava que me sentiria diferente ao completar 18 anos. Mas agora que já tenho 18, há algumas coisas que preciso fazer. Tenho quase certeza de que já estou pré-inscrita para votar. Sim, Charlie já pode votar. Tenho que ir sacar o dinheiro da minha conta Coogan. Agora tenho muito mais oportunidades no mundo.

O visual escolhido para a comemoração

Ao final da gravação, Mia terminou de se arrumar e mostrou a roupa escolhida para o aniversário. O visual era composto por calça branca e uma regata rosa-pastel com babados.

Ao apresentar a produção, encerrou o vídeo: "Este é o look final. Feliz aniversário para mim!"

A publicação recebeu milhares de mensagens de pessoas de diferentes partes do mundo. Muitos seguidores enviaram mensagens de carinho pelo aniversário, enquanto outros destacaram a mudança na aparência da atriz desde os tempos em que ela interpretava Charlie.

"O que você quer dizer com que Charlie tem 18 anos agora? Não acredito", comentou uma pessoa. "Feliz aniversário, e boa sorte, Charlie", disse outro usuário. "Feliz 18º aniversário, Charlie. Espero que você tenha tido um dia incrível", escreveu um fã.

Veja também