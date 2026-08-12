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Lembra dele? Garoto conhecido pelo vídeo de "Baby Shark" tenta carreira no K-pop dez anos após clipe

Park Geon-roung, que participou do fenômeno ainda criança, conta com o apoio da Pinkfong para iniciar uma nova fase como artista

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Garoto conhecido pelo vídeo de "Baby Shark" tenta carreira no K-pop dez anos após clipeGaroto conhecido pelo vídeo de "Baby Shark" tenta carreira no K-pop dez anos após clipe - Foto: YouTube e Redes Sociais / Reprodução

Park Geon-roung, que ficou conhecido aos sete anos de idade após participar do videoclipe de Baby Shark, agora quer conquistar outro público: o do K-pop. O garoto, conhecido como "Baby Shark Boy", conta com o apoio da Pinkfong, empresa sul-coreana de entretenimento infantil responsável pelo sucesso mundial, para tentar iniciar uma carreira como artista do gênero aos 17 anos.

O videoclipe de Baby Shark se tornou o vídeo mais assistido da história do YouTube, com 17 bilhões de visualizações — um número que continua crescendo.

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A participação de Park no fenômeno ainda na infância fez com que ele ganhasse notoriedade e passasse a ser associado à música que alcançou audiência global. Veja como ele está atualmente:

Do fenômeno infantil ao K-pop
Agora, Park Geon-roung pretende deixar para trás a imagem associada apenas ao público infantil e se tornar uma estrela do K-pop. A nova fase da carreira está sendo desenvolvida com o apoio da Pinkfong, empresa sul-coreana que produziu Baby Shark.

A estreia do garoto no universo do K-pop se aproxima e levanta uma questão: será que é possível repetir, em outro mercado, o sucesso alcançado por Baby Shark?

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