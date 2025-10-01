A- A+

Lembra dele? Veja por onde anda o ex-BBB Diego Alemão

Mais de dezoito anos depois de conquistar o título de vencedor do BBB 7, o paulista Diego Alemão se preparava para enfrentar um desafio tão árduo quanto passar mais de três meses sendo vigiado e em total confinamento: subir em um ringue de boxe para enfrentar o tetracampeão mundial da modalidade Acelino "Popó" Freitas.



A luta, entretanto, não deve acontecer da maneira como era planejado por conta de uma lesão nos ossos da mão sofrida por Popó no confronto contra Wanderlei Silva. Apesar do 'bolo' levado, a luta, que segue marcada, deve marcar a volta de Alemão, que ainda não tem adversário definido, para os holofotes.

Por onde anda Diego Alemão?

Após vencer a disputa da casa mais vigiada do Brasil com 91% dos votos, segundo maior índice de aprovação de um participante do BBB em uma final até hoje, o paulista de São José dos Campos, que hoje mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, viveu altos e baixos em diversos aspectos.





Pelo lado financeiro, tudo parece ir bem para Alemão, que é formado em administração de empresas. Ele afirma ter conseguido reinvestir a premiação conquistada no reality e diz se sustentar com os louros da fama que ganhou até hoje.





O ex-BBB Diego Alemão hoje — Foto: Reprodução/Instagram

"Eu ganhei R$ 1 milhão no programa. Aí, 15 dias depois recebi uma ligação e já tinha R$ 2 milhões. Três meses depois, eu já tinha R$ 3 milhões. Tinha dia que eu ganhava R$ 20 mil ou R$ 25 mil para ficar duas horas sorrindo (em eventos particulares)... Só que eu fazia (presença em eventos) em quatro, cinco estados num dia”, rememorou Alemão, numa entrevista ao apresentador Danilo Gentili em 2023.

Atualmente, Diego Alemão se mantém financeiramente como proprietário (e administrador) de casas, salas e apartamentos. "Eu basicamente compro imóveis e terrenos. Construo casas em terrenos e, às vezes, compro apartamentos e reformo. Faço basicamente isso. Meu dia a dia é ir para prefeitura, banco, advogado, cartório", ele já destacou, em outra entrevista.

Já no aspecto pessoal, o famoso não tem conseguido replicar a estabilidade de sua conta bancária. Desde antes de sair do programa, Diego acumula polêmicas que envolvem relações particulares, a luta contra a dependência química e até mesmo duas passagens pela cadeia.

Conhecido por ter formado um "trisal" com as sisters Fani Pacheco e Íris Stefanelli no BBB 7, Alemão voltou ao centro das atenções em 2023 por conta da amizade com o ator Kayky Brito, que foi hospitalizado por conta de um atropelamento no mesmo ano.

Na ocasião, o ex-BBB trouxe o assunto à tona ao sair de uma delegacia onde foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por ameaçar dar tiros numa rua no bairro carioca do Leblon. Ao ser questionado por repórteres sobre a prisão, Diego citou o atropelamento de Kayky Brito, que definiu como seu "melhor amigo", e perguntou o porquê de os repórteres — a quem chamou de "urubus" — não estarem na porta do apresentador Bruno de Luca, testemunha do acidente do ator.

— Por que vocês estão (como) um bando de urubu na minha frente e não na porta do (Bruno) de Luca, que deixou a p**** do meu melhor amigo com a cabeça no chão? — disse Alemão, à época.

Ele pagou uma fiança de R$ 4 mil para ser liberado e chegou a ofender um dos repórteres presentes no local. Horas após o fato, Alemão se internou em uma clínica de reabilitação. Em nota divulgada à época, a equipe de advogados contratada pelo empresário afirmou que ele enfrentava "profunda depressão e uso de substâncias químicas".

Em abril de 2020, ele já havia sido preso em flagrante em Curitiba (PR) por dirigir embriagado, agredir o motorista de um carro no qual bateu e desacatar policiais que foram chamados para atender a ocorrência. Ele foi solto no dia seguinte após pagar uma fiança de R$ 7 mil.

