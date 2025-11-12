A- A+

IRMÃOS MENDONÇA Lembra deles? Gêmeos galãs dos anos 90 fazem sucesso como corretores nos EUA e ostentam luxos Imóveis vendidos por Flávio e Gustavo Mendonça gira em torno de R$ 15 milhões e R$ 50 milhões

É bem verdade que os gêmeos Flávio e Gustavo Mendonça fizeram um estrondoso sucesso na década de 1990 e 2000 como assistentes de palco em programas de TV e no reality show Casa dos Artistas.

Um dos maiores atrativos naquele momento, a forma física, continua, aliás. Os irmãos continuam recebendo muitos elogios a cada vez que aparecem nas redes sociais, que utilizam com frequência devido à divulgação do trabalho, agora como corretores de imóveis de alto padrão nos Estados Unidos.

Recentemente, Flávio afirmou que a mudança na vida, no seguimento imobiliário, ao lado do irmão proporcionou condições muito melhores de vida. A faixa dos imóveis vendidos pelos modelos gira em torno de R$ 15 milhões e R$ 50 milhões.

"Me tornar corretor de imóveis mudou minha vida. Hoje, eu moro num apartamento de R$ 12 milhões, ando em um carro de R$ 1 milhão. Eu me reinventei. Eu e meu irmão poderíamos ser vistos ainda só como dois caras bonitos de 45 anos. Não somos velhos, mas estaríamos concorrendo com a moçada toda que está chegando. Hoje, eu sou um tiozão (risos), mas me vejo como um homem bem-sucedido. Me sinto o mesmo garoto de 20 anos, mas agora tenho uma posição no mercado de alto luxo e faço negócios milionários", disse ele em uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, em agosto do ano passado.

Por estarem atuando no mesmo seguimento, assim como faziam no passado, Gustavo até chama o irmão de seu “sócio da vida”. Nas redes sociais, eles costumam mostrar a rotina de luxo, com viagens em família, suas casas de alto padrão e carros sofisticados, além de divulgar os imóveis que vendem e outros projetos que realizam.

"Eu já ganhei R$ 1 milhão de comissão em apenas uma venda. É uma grana que para você fazer de outra forma, sem ter feito um curso superior, é complicado. Bem difícil. Às vezes até médicos e engenheiros, se não forem muito reconhecidos, não conseguem. Na época da TV, eu ganhava R$ 7 mil para fazer um desfile. É difícil alguém falar: 'Ganhei um milhão de reais esse ano'. O mercado imobiliário pode mudar a sua vida do dia para a noite, se você fizer uma venda certa. Em um ano você vira milionário", exclamou Flávio, na entrevista à Play.

