LUTO Lenda do rock, guitarrista Duane Eddy morre aos 86 anos Conhecido como "rei do twang", o músico foi um dos pioneiros do Rock 'n Roll, popularizando o gênero no mundo

Duane Eddy, um dos guitarristas pioneiros do rock'n'roll, morreu na terça-feira, 30 de abril, em Franklin, Tennessee, aos 86 anos. A causa da morte foram as complicações de um câncer , de acordo com sua mulher Deed (Abbate) Eddy. Duane fez sucesso como um músico estritamente instrumental no final dos anos 1950 e 1960, com um estilo reverberante e imprevisível de tocar guitarra que ficou conhecido como twang,

Eddy vendeu milhões de discos em todo o mundo com sucessos carregados de eco como "Rebel Rouser" e "Forty Miles of Bad Road". Seu estilo abriu novos caminhos na música pop da época e influenciou uma infinidade de guitarristas de rock, incluindo George Harrison, Jimi Hendrix e Bruce Springsteen, cuja guitarra em "Born to Run" prestam homenagem a forma como Eddy tocava o instrumento.

"Duane Eddy era o cara da frente, o primeiro deus da guitarra do rock and roll", disse John Fogerty, o vocalista e guitarrista fundador do Creedence Clearwater Revival, citado no site da Rhino Records.

Autodidata, Eddy desenvolvia suas melodias tocas as frases principais de duas gravações nas cordas mais grossas da guitarra e usando livremente a alavanca.



Ele nunca aprendeu a ler música, mas tinha um ouvido aguçado para os idiomas pop, incluindo country, jazz e rhythm & blues. Ele também tinha um talento para experimentação de estúdio. Numa ocasião, colocou um alto-falante dentro de um tanque de água de 2 mil litros para simular os efeitos de uma câmara de eco.

"Eu gosto de explorar diferentes texturas no estúdio e diferentes ideias de arranjos", disse em uma entrevista de 2013 à revista "Guitar Player", que o homenageou em 2004 com seu Legend Award. "Para mim, não é apenas tocar o instrumento, é também fazer o disco.



Acho que uma maneira melhor de explicar isso é que eu não escrevo ou arranjo músicas. Em vez disso, penso em como escrever ou organizar discos. Meu som é o denominador comum que puxa todos os fios e os une."

Facilmente reconhecível, a assinatura de Eddy para a guitarra foi responsável por 15 sucessos Top 40 de 1958 a 1963. "Because they're young", aparece na trilha sonora do filme homônimo de 1960, estrelado por Dick Clark e Tuesday Weld.



Mais característico do toque corajoso de Eddy foi "Cannonball", um instrumental animadíssimo que alcançou o Top 20 nos EUA e o Top 10 na Grã-Bretanha em 1958, e "(Dance With the) Guitar Man", um hit de 1962 que contou com um grupo vocal feminino no refrão. "The Ballad of Paladin", um instrumental em loop, foi usado como tema para a série de televisão da CBS "Have Gun — Will Travel".

A maioria das primeiras gravações de Eddy foram feitas com o produtor e compositor Lee Hazlewood e lançadas pelo selo Jamie Records, com sede na Filadélfia.



The Rebels, sua banda de apoio, contava com vários membros do célebre coletivo de estúdio da Costa Oeste conhecido como Wrecking Crew, incluindo o guitarrista Al Casey, os saxofonistas Jim Horn e Plas Johnson, e o tecladista e baixista Larry Knechtel.



A maioria dos álbuns de Eddy do final dos anos 50 e início dos anos 60 incorporava uma versão da palavra "twang" em seus títulos.

Eddy nasceu em 26 de abril de 1938, em Corning, Nova York, uma pequena cidade no centro-sul do estado, e começou a tocar violão aos 5 anos de idade. Seu pai, Lloyd, dirigia um caminhão de pão e mais tarde administrava uma mercearia, e sua mãe, Alberta Evelyn (Granger) Eddy, administrava a casa.



A família mudou-se para Tucson, Arizona, quando Duane tinha 13 anos, e depois para Phoenix, onde ele conheceu Hazlewood e eles começaram sua parceria musical.

Ele adquiriu sua primeira guitarra Gretsch modelo Chet Atkins feita sob medida quando tinha 16 anos. Fez suas primeiras gravações - como metade do duo Jimmy e Duane, com o pianista Jimmy Delbridge (que mais tarde gravou sob o nome Jimmy Dell) - no ano seguinte.

Em 1957, Eddy começou a turnê como guitarrista na Caravana das Estrelas de Dick Clark, que foi uma turnê de Rock 'n' roll, Jazz e R&B criada pelo radialista e apresentador de televisão que lançou muitos músicos. O guitarrista começou a lançar gravações com seu próprio nome pouco depois dela.

Eddy e Hazlewood se separaram por uma disputa contratual no final de 1960, embora mais tarde tenham se reunido para trabalhar em projetos. Eddy assinou com a RCA pouco depois.

Os singles de sucesso pararam de chegar em meados da década de 1960, mas Eddy continuou a lançar álbuns instrumentais, incluindo "Duane Does Dylan", uma coleção de covers de canções escritas por Bob Dylan.

O renascimento do rockabilly — sub-gênero do rock — na década seguinte, deu origem a um interesse renovado pelo trabalho de Eddy. A década de 1970 também o viu produzir álbuns de Phil Everly e Waylon Jennings, cuja viúva, Jessi Colter, foi casada com Eddy de 1962-1968.

A música de Eddy foi apresentada a outra geração de fãs na década de 1980, quando o grupo britânico de synth-pop Art of Noise lançou uma reformulação avant-disco de sua versão de sucesso de 1960 de "Peter Gunn", de Henry Mancini, com Eddy na guitarra solo. Ganhou um Grammy Award de melhor performance instrumental de rock em 1987.

Eddy foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994, mesmo ano em que sua gravação original de "Rebel Rouser" apareceu no filme "Forrest Gump". "The Trembler", faixa que ele escreveu com Ravi Shankar, foi destaque no filme de Oliver Stone de 1994, "Natural Born Killers". Ele também foi introduzido no Hall da Fama dos músicos em Nashville, Tennessee, em 2008.

Além de sua esposa, Eddy deixa três filhos, Linda Jones e Chris Eddy, de seu primeiro casamento, com Carol Puckett, e Jennifer Eddy Davis, de seu casamento com Colter; uma irmã, Elaine Scarborough; cinco netos; e nove bisnetos.

