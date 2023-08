A- A+

Literatura Lendas do Recife são encenadas na biblioteca da Alepe Projeto "Café com Poesia Malassombrado" ocorre nesta quarta-feira (23), às 9h

A biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove mais uma edição do projeto “Café com Poesia Malassombrado”, nesta quarta-feira (23), a partir das 9h. Aberto ao público e direcionado a estudantes de escolas públicas, o evento conta com um roteiro pensado para celebrar o Dia do Folclore.

Entre as atrações da programação, estão a dramatização de nove lendas urbanas do Recife, recital de poemas e literatura de cordel, além da apresentação do tenor Ericson Cavalcanti Moraes e do Coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários da Alepe.

O escritor e médico da Alepe, o neurologista Luiz Coutinho, recita uma poesia de seu livro, “Vou me juntar às Capivaras”, que fala sobre a lenda A Cruz do Patrão. A escritora Lúcia Costa traz um cordel sobre o Papa Figo.



O cordelista Cícero Lins apresenta a lenda da Velhinha da Caxangá, que será representada pela atriz Nazaré Lemos. A atriz Francis de Souza, do grupo Brincantes, entra em cena como a Emparedada da Rua Nova. O Café com Poesia contará ainda com a participação da escritora Roberta Cirne, que apresenta um poema sobre as assombrações do Recife.



