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AGRESTE

Forrozeira Renilda Cardoso lança cartilha sobre ritmos nordestinos no Sesc de Caruaru

"Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste" ganha lançamento nesta quinta (9), com acesso gratuito ao público

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Renilda Cardoso, cantora de forróRenilda Cardoso, cantora de forró - Foto: Divulgação

Em mais de três décadas de forró, Renilda Cardoso segue dedicada ao ritmo que conta (e canta) sobre o Nordeste, inclusive com CD gravado e participações em eventos dos mais diversos.

Como voz ativa em defesa das raízes musicais de um Região, por vezes castigada por sonoridades rasas que nada somam à legitimidade de um festejo junino, por exemplo, a artista nascida em Pesqueira, e com chegança em Caruaru desde a década de 1980, se mantém firme representante do fazer artístico do Agreste.

 

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Dessa vez, Renilda empreendeu no enlace entre arte e educação com o projeto "Ritmando", que ganha lançamento nesta quinta-feira (9) com a "Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste", apresentada em noite de show no Sesc Caruaru, às 19h30.

O evento é aberto ao público, com retirada de ingressos via Sympla.

Ritmos em cartilha
No palco, Renilda traz à tona canções que integram o projeto da cartilha - elaborado sob fomento do Funcultura - como forma de sugerir em tom lúdico o conteúdo disponibilizado pelo projeto, tomado por temáticas regionais como o forró, o baião, o xote e o coco, entre outros ritmos.

Voltada a qualquer tipo de público, mas com a ideia de chegar aos fazedores de educação, as páginas trazem um trabalho de pesquisa e dedicação que deve ser louvado por quem valoriza a cultura do forró tradicional e deseja que gerações futuras conheçam a história da música regional - preservada por Renilda nos palcos, e agora pelas páginas de uma cartilha.

SERVIÇO
Lançamento da "Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste", de Renilda Cardoso
Quando: Quinta-feira (9), às 19h30
Onde: Sesc Caruaru - Rua Rui Limeira Rosal, s/n, Caruaru
Acesso gratuito (com retirada dos ingressos via Sympla)
Informações: @renilda.forrozeira

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