Forrozeira Renilda Cardoso lança cartilha sobre ritmos nordestinos no Sesc de Caruaru
"Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste" ganha lançamento nesta quinta (9), com acesso gratuito ao público
Em mais de três décadas de forró, Renilda Cardoso segue dedicada ao ritmo que conta (e canta) sobre o Nordeste, inclusive com CD gravado e participações em eventos dos mais diversos.
Como voz ativa em defesa das raízes musicais de um Região, por vezes castigada por sonoridades rasas que nada somam à legitimidade de um festejo junino, por exemplo, a artista nascida em Pesqueira, e com chegança em Caruaru desde a década de 1980, se mantém firme representante do fazer artístico do Agreste.
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Dessa vez, Renilda empreendeu no enlace entre arte e educação com o projeto "Ritmando", que ganha lançamento nesta quinta-feira (9) com a "Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste", apresentada em noite de show no Sesc Caruaru, às 19h30.
O evento é aberto ao público, com retirada de ingressos via Sympla.
Ritmos em cartilha
No palco, Renilda traz à tona canções que integram o projeto da cartilha - elaborado sob fomento do Funcultura - como forma de sugerir em tom lúdico o conteúdo disponibilizado pelo projeto, tomado por temáticas regionais como o forró, o baião, o xote e o coco, entre outros ritmos.
Voltada a qualquer tipo de público, mas com a ideia de chegar aos fazedores de educação, as páginas trazem um trabalho de pesquisa e dedicação que deve ser louvado por quem valoriza a cultura do forró tradicional e deseja que gerações futuras conheçam a história da música regional - preservada por Renilda nos palcos, e agora pelas páginas de uma cartilha.
SERVIÇO
Lançamento da "Cartilha Ritmando - Conhecendo os Ritmos do Nordeste", de Renilda Cardoso
Quando: Quinta-feira (9), às 19h30
Onde: Sesc Caruaru - Rua Rui Limeira Rosal, s/n, Caruaru
Acesso gratuito (com retirada dos ingressos via Sympla)
Informações: @renilda.forrozeira