Música Lenine e Marcos Suzano lançam "Olho de Peixe" nas plataformas após 30 anos de lançamento do álbum O disco, que foi remasterizado, também ganhará uma edição limitada em vinil, com a identidade visual atualizada, e "songbook" com todas as músicas cifradas e histórias inéditas

O emblemático disco "Olho de Peixe" (1993), do cantor e compositor Lenine e do percussionista Marcos Suzano, chega nesta semana remasterizado às plataformas digitais. O projeto, que celebra os 30 anos do álbum, inclui o lançamento de um songbook inédito, assinado pelo músico Yuri Pimentel, em junho, além de edição limitada em vinil pelo Noize Record Club, disponível para aquisição até o dia 9 de junho, com entrega prevista para setembro. Considerado um marco na música brasileira, "Olho de Peixe", lançado exclusivamente em CD, revela a interpretação de voz e violão de Lenine, com a percussão inovadora de Suzano.

"Eu tenho muito orgulho do disco, de como foi feito, do processo todo, da maneira como dividimos duas coisas aparentemente tão antagônicas. Ele como percussionista foi um harmonizador e eu, como harmonia, fui um percussionista no violão. Isso deu uma dicotomia muito benéfica pra gente: era como se fosse um jogo de capoeira. Suzano como percussionista harmonizou o disco e eu, que sou da harmonia, do violão, "percurssivei", se isso é possível", diz Lenine.

Ouça:



A dupla arquitetou, junto com o produtor Denilson Campos, os arranjos em várias sonoridades diferentes, que preencheram e transformaram o trabalho de voz, violão e percussão, em uma referência para os ouvintes. Suzano trouxe uma revolução na forma de tocar o pandeiro, transformando-o em uma bateria completa e possibilitando que qualquer ritmo fosse tocado no instrumento. Lenine, por sua vez, adaptou a sonoridade das cordas explorando harmonias e ritmos complexos em cada uma das 11 canções que compõem o trabalho.

"Cada vez mais eu enxergo a influência desse trabalho reverberando até os dias atuais. É impressionante a quantidade de músicos da nova geração, de 20 e poucos anos, de 30 anos, que tem o Olho de Peixe como divisor de águas, como farol, sabe?", diz Marcos Suzano.

"Olho de Peixe"

Álbum que trouxe projeção internacional para a dupla, convidada para tocar em festivais no Japão, Europa e Estados Unidos - nasceu despretensiosamente, em pouco tempo. Foi gravado por Denilson em quatro semanas, mixado por James A. Ball na RPM STUDIOS, em Nova Iorque, e lançado em 1993 de forma independente, em uma época em que essa prática não era tão comum. Na década de 90, um artista precisava de um selo de gravadora por trás das produções para que as mesmas tivessem um sucesso de vendas.

Para Lenine, o álbum é um marco não apenas em sua carreira musical, como o ponto de partida de sua trajetória como produtor. "O meu filtro como compositor é completamente diferente do filtro que tenho como intérprete, como cantor e músico. Parte do que eu produzo não é para mim e "Olho de Peixe" foi minha redenção como intérprete. Eu entendi que podia cantar um tipo de música. Mais do que qualquer coisa, eu me transformei em um artesão sonoro. Esse foi meu pontapé inicial como produtor, a partir de "Olho de Peixe" passei a produzir meus discos, tive autonomia de produzir com o meu filtro. Eu não queria agradar ninguém a não ser eu mesmo e quem estava próximo de mim."

A distribuidora e agregadora Altafonte é a responsável pelo relançamento do álbum nas plataformas digitais, remasterizado por Bruno Giorgi. Quem assina a nova identidade visual é Bruno Tavares e, para os que se interessarem pelo LP, o clube de vinil Noize Record Club está com a venda aberta do vinil de "Olho de Peixe" disponível apenas até o dia 9 de junho, com entrega prevista para setembro. Um "songbook", apresentado por Yuri Pimentel, reúne todas as cifras do violão de Lenine, para quem quiser aprender a tocar as canções e tem lançamento do livro marcado para o dia 13 de junho, a partir das 19h, na Livraria da Travessa Leblon, no Rio de Janeiro. O evento contará com um bate-papo entre Yuri e Lenine e depois uma sessão de autógrafos.

Lenine e Marcos Suzano. | Foto: reprodução encarte original do CD "Olho de Peixe"

Ficha Técnica - "Olho de Peixe" (1993)

Produção: Lenine, Marcos Suzano e Denilson Campos

Músicos: Lenine (Voz e Violão) e marcos Suzano (Percussão)

Estúdio: Chorus

Gravação: Denilson Campos

Mixagem: James A. Ball

Engenheiro de som: Gray Russel

Masterização: Denilson Campos

Capa original: Barrão e Lenine

Produtor Fonográfico: Lenine, Marcos Suzano e Denilson Campos

Ficha Técnica - "Olho de Peixe" (2023)

Masterização: Bruno Giorgi no Estúdio O Quarto

Atualização das artes: Bruno Tavares

Produção Executiva: Amanda Souza e Anna Barroso

Coordenação de Produção: Thaysa Proença, Maurício Von Helde e Anna Barroso

Músicas

Acredite ou Não (Lenine/Bráulio Tavares)

O Último Pôr do Sol (Lenine/Lula Queiroga)

Miragem do Porto (Lenine/Bráulio Tavares)

Olho de Peixe (Lenine)

Escrúpulo (Lenine/Lula Queiroga)

O Que é Bonito (Lenine/Bráulio Tavares)

Caribenha Nação/Tuaregue e Nagô (Lenine/Bráulio Tavares)

Lá e Lô (Lenine)

Leão do Norte (Lenine/Paulo César Pinheiro)

Gandaia das Ondas/Pedra e Areia (Lenine/Dudu Falcão)

Mais Além (Lenine/Bráulio Tavares/Lula Queiroga/Ivan Santos)

