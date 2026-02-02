A- A+

HOMENAGEADO Homenageado do Carnaval do Recife, Lenine conta sua relação com a maior festa popular do Brasil Artista celebra homenagem com show no Marco Zero, dia 12 de fevereiro, abertura oficial da folia na capital pernambucana, convidando Liniker, Os Garotin, Anavitória, Spok e Bongar

Lenine nunca se definiu como um artista de Carnaval. Ainda assim, poucos compositores brasileiros atravessam a festa de forma tão constante, profunda e singular.



Homenageado do Carnaval do Recife neste ano, o artista recifense – que completa nova idade nesta segunda (2), 67 anos – é fruto do encantamento das ruas e do estado de espírito que lhe forjou folião.

“Há muitos anos eu me sinto homenageado”, diz. Para ele, o Carnaval foi se tornando, com o tempo, “uma janela muito poderosa”, aberta no meio do reinado de Momo, que lhe permitiu apresentar sua própria obra, sem concessões, no coração da rua.

Memórias do folião

O Carnaval chegou cedo à vida de Lenine. Criado no bairro da Boa Vista, pertinho da Praça Chora Menino, área central do Recife, Lenine cresceu vendo o Carnaval acontecer antes mesmo de entender o que ele significava.

As lembranças são diretas: o frevo, o maracatu, as agremiações que os pais viam desfilar, as fantasias preparadas em casa. “Isso mobilizava a família inteira”, recorda. Entre as memórias mais remotas, o impacto ao ver um maracatu pela primeira vez:

“Eu morri de medo a primeira vez que vi o maracatu chegando perto de mim”, lembrando do estranhamento e do fascínio exercido pelos caboclos de lança. Lenine também traz na memória a lembrança dos corsos de Carnaval e das batalhas de “mela mela” que existiam nessa época.

“Pessoas que compravam ou alugavam um carro velho, ‘enchiam a lata’ e iam para a rua, melar as pessoas de talco, farinha de trigo, de meter água em todo mundo, bombas d’água. Tenho essa memória muito clara.”

Daqui e de lá: Recife e Rio

No início dos anos 1980, Lenine mudou-se para o Rio de Janeiro (RJ), onde reside até hoje. Em solo carioca, ele sentiu que não precisava escolher entre os carnavais do Rio e do Recife, conseguindo se revezar entre as duas cidades.

No Rio, Lenine acabou integrado a um grupo de pessoas que ajudou a redesenhar o Carnaval de rua a partir dos anos 1980, participando de blocos como o Suvaco do Cristo e o Simpatia é Quase Amor, para os quais compôs muitos de seus sambas.

Ao lado do paraibano Bráulio Tavares, venceu disputas sucessivas, compondo sambas que, ano após ano, se transformavam em crônicas do País, e acumulando algo que hoje reconhece como memória histórica:

“Em forma de samba, a gente tem a crônica de, pelo menos, dez a doze anos do Brasil. Cada samba era uma narrativa do que a gente tinha vivido naquele ano.”

Projetos carnavalescos

Nunca distante desse estado de espírito que é o Carnaval, Lenine também participou – e vem participando – de projetos e iniciativas que revisitam o frevo, maior emblema carnavalesco pernambucano, como, por exemplo, o histórico Asas da América, iniciativa do compositor caruaruense Carlos Fernando (1938-2013), que reuniu nomes consagrados e jovens artistas da música popular, revigorando o cancioneiro frevístico, entre os anos 1970 e 1990.

Lenine está em dois volumes do projeto – o volume 3 (1989), cantando “Fla Flu” com Lula Queiroga; e o volume 6 (1993), em “Eu Acho é Pouco” – e se diz um privilegiado de ter sido chamado para participar.

"[Imagina] você ter a sorte e a honra de fazer parte daquelas coletâneas que Carlos Fernando fazia, dos frevos que eles faziam, porque eles chamavam todo mundo, cara! Gal Costa, Chico Buarque... todo mundo participava dos discos, então, também é uma conquista do intérprete, quando você é ser chamado para cantar numa coisa tão bem-sucedida, como sempre foi o Asa da América, né?"

Recentemente, Lenine participou do álbum “Frevo Macuca”, que, assim como o “Asas da América”, reuniu artistas contemporâneos da música brasileira (em especial, pernambucanos) para cantar novos frevos, dessa vez, sob a batuta de Henrique Albino.

No currículo carnavalesco de Lenine também há participações nos três primeiros volumes do projeto “Recife Frevoé”; na coletânea “100 Anos de Frevo - É de perder os sapatos”; no projeto “Moraes é Frevo”, da Orquestra Frevo do Mundo, sob produção de Pupillo e Davi Moraes em torno do cancioneiro de Moraes Moreira especificamente mais ligado ao frevo, e outros.

Para ele, participar desses projetos é um exercício de prazer e desapego. “Adoro quando me convidam para cantar alguma coisa que eu mesmo não compus”, afirma. “Me divertir em cima daquilo como se fosse meu.”

SpokFrevo

Nos últimos dois anos, Lenine também se uniu à SpokFrevo Orquestra, com quem realizou shows no Brasil e exterior. “É a orquestra com seu sotaque, com a sua maneira de fazer – a de Spok – em cima do meu repertório”, resume.

Uma experiência que, segundo ele, trouxe outra profundidade à relação com um cancioneiro carnavalesco que, organicamente, já dominava. “Isso me deu uma profundidade dentro de um repertório carnavalesco, sazonal, que eu conheço de memória”, conta Lenine.

“Para mim, foi uma experiência muito grande também estar junto, em parceria, com essa referência da música contemporânea brasileira, que é a SpokFrevo Orquestra.”

Leão do Norte, hino carnavalesco

Apesar de não ser um artista estritamente do Carnaval, mas, como bom pernambucano que é, vivê-lo em sua subjetividade e em sua potência criativa, inevitavelmente, algo de sua obra resvalou para a festa momesca, tornando-se o seu “emblema carnavalesco”: a música “Leão do Norte”.

Parceria de Lenine e Paulo César Pinheiro, “Leão do Norte” já ocupou o seu lugar inconteste no cancioneiro carnavalesco. “Virou um hino!”, diz Lenine, sem rodeios.

Uma música que, segundo ele, foi apropriada pelo público e encontrou no Carnaval um espaço natural. “Hoje, ela é música de Carnaval, você pode dizer o que quiser, mas é uma música propícia para o Carnaval.”

“Ela já tinha, desde o nascimento da canção, esse ‘hálito’, essa alma do caboclinho, que é outra expressão do Carnaval”. Ao lado de outros clássicos que migraram para o período momesco – como “Ciranda de Maluco”, de Otto, ou “A Praieira”, de Chico Science – ela acabou se tornando um canto coletivo.

Carnaval 2026

Em 2026, Lenine tem uma agenda carnavalesca intensa. Como homenageado do Carnaval do Recife, os compromissos são aos montes. Ele participa do 60º Baile Municipal do Recife e do Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, shows em polos descentralizados do Recife, em Goiana, mas o momento mais esperado é o show de abertura do Carnaval, dia 12 de fevereiro, no Marco Zero.

Um show especial, com uma formação exclusiva para a ocasião: em palco, Lenine terá a companhia de mais de 15 músicos, com a banda base formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão), e o reforço de um naipe de metais da SpokFrevo Orquestra e da percussão do Bongar.

Sobem ao palco para cantar com o homenageado: Liniker, Os Garotin e a dupla Anavitória. No repertório, além de canções de Lenine, entra em cena o cancioneiro pernambucano, com músicas de Capiba, Geraldo Azevedo, Paulo Diniz, Reginaldo Rossi, Dominguinhos, Alceu Valença e outros.

“Resolvi homenagear e estender a homenagem a mim feita a um bocado de criadores pernambucanos, que foram importantes na minha formação.”

Lenine Folião

Mesmo com uma agenda tomada por shows, ensaios e compromissos oficiais – algo comum aos seus carnavais, só que mais intenso neste ano de homenageado – Lenine não abre mão da experiência direta da rua e consegue dar “seus pulos” e curtir o Carnaval apenas como folião.

“Eu sempre arrumo um jeito”, garante. “Geralmente numa tarde de um dos dias, eu vou com a família toda, e a gente se diverte muito, muito”, continua.

“E isso é fundamental para todos nós, até para a conexão que permaneceu entre os meus descendentes, meus filhos, meus netos, a família toda”, destaca.

“O Carnaval não é só confirmação”, resume. “É experimentação.” A festa é, para Lenine, uma oportunidade de levar para a festa quem não tem intimidade com ela e, ao mesmo tempo, renovar o próprio olhar sobre o que parece conhecido.

“Isso [ir curtir o Carnaval e levar outras pessoas consigo] foi e é fundamental para a minha diversão e para compreensão de alguém que não sabe o que é o Carnaval de Recife”, conclui.

Imagens que ficam

Entre tantas histórias vividas, algumas imagens permanecem como síntese da experiência carnavalesca de Lenine, especialmente como artista que vem sendo presença cativa no Recife, ano após ano.

Ele lembra, com olhos brilhando, de um amanhecer na praça do Marco Zero enquanto Milton Nascimento cantava a sua “Paciência” – “Em que lugar do planeta”, pergunta, “no meio de uma festa tão histriônica, caberia uma coisa como essa?”

Guarda, com muito carinho, na memória a experiência de estar junto a Naná Vasconcelos e às nações de maracatu abrindo o Carnaval do Recife, em 2016 – último ano de Naná à frente da abertura. “Foi uma experiência realmente transcendente para mim”, recorda.

Também lembra do ano de 2011, quando dirigiu o espetáculo “Sob o Mesmo Céu”, na abertura do Carnaval do Recife, com 12 cantoras brasileiras, em solos e duetos, interpretando canções ligadas à festa de Momo.

Neste ano em que é homenageado, Lenine encara a celebração como mais uma etapa do percurso. Certamente, novas lembranças vão ganhar o coração folião deste recifense nascido no Dia de Iemanjá e servirão de inspiração para futuros carnavais deste genuíno Leão do Norte.



