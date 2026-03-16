Lenine anuncia turnê de "Eita" com show no Recife em agosto
Álbum lançado em novembro ganha os palcos do Brasil a partir de maio; ingressos já estão disponíveis
Após percorrer em disco e filme as plataformas digitais, desde o lançamento no último mês de novembro, Lenine segue no reverberar de " Eita", trabalho que o trouxe de volta com uma sequência de músicas inéditas dez anos depois do último ábum ("Carbono", 2015).
A partir de maio, o cantor e compositor pernambucano inicia seu passeio pelos palcos Brasil afora, com Recife na agenda em agosto, precisamente no dia 8 no Teatro Guararapes. A abertura da turnê será em Fortaleza, no dia 22 de maio.
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Para o público, que segue em deleite pelo disco que entrega Lenine em profundezas de letra, arranjos e vivências próprias em algumas das faixas, encontrar com "Eita" nos palcos significará compartilhar ao vivo com o seu autor, a experiência do que é ser um "Leão do Norte" visceral - fato constatado em cada uma das canções que compõem o disco.
Acompanhado da banda formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão), as onze canções que perfazem "Eita" passam a ganhar outra dimensão: no palco e ao lado do seu público, tão fervoroso quanto o trabalho posto em "Eita".
Além de Fortaleza, Lenine segue na sequência para apresentações em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, para finalizar em sua terra, Recife. Em setembro ele chegará em terras argentinas, precisamente no Teatro La Trastienda, em Buenos Aires.
SERVIÇO
Lenine com a turnê "Eita"
Quando: 8 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)
Ingressos a partir de R$ 90 em Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 4042-8400