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MÚSICA Lenine anuncia turnê de "Eita" com show no Recife em agosto Álbum lançado em novembro ganha os palcos do Brasil a partir de maio; ingressos já estão disponíveis

Após percorrer em disco e filme as plataformas digitais, desde o lançamento no último mês de novembro, Lenine segue no reverberar de " Eita", trabalho que o trouxe de volta com uma sequência de músicas inéditas dez anos depois do último ábum ("Carbono", 2015).

A partir de maio, o cantor e compositor pernambucano inicia seu passeio pelos palcos Brasil afora, com Recife na agenda em agosto, precisamente no dia 8 no Teatro Guararapes. A abertura da turnê será em Fortaleza, no dia 22 de maio.







Para o público, que segue em deleite pelo disco que entrega Lenine em profundezas de letra, arranjos e vivências próprias em algumas das faixas, encontrar com "Eita" nos palcos significará compartilhar ao vivo com o seu autor, a experiência do que é ser um "Leão do Norte" visceral - fato constatado em cada uma das canções que compõem o disco.





Acompanhado da banda formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão), as onze canções que perfazem "Eita" passam a ganhar outra dimensão: no palco e ao lado do seu público, tão fervoroso quanto o trabalho posto em "Eita".

Além de Fortaleza, Lenine segue na sequência para apresentações em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, para finalizar em sua terra, Recife. Em setembro ele chegará em terras argentinas, precisamente no Teatro La Trastienda, em Buenos Aires.

SERVIÇO

Lenine com a turnê "Eita"

Quando: 8 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 em Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

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