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MÚSICA Lenine apresenta edições especiais de "Eita", com três versões em vinil Disco pode ser adquirido pelos canais digitais do artista pernambucano ou pelo site 'graxa.co'

O semblante é de um menino encantado com suas criações, orgulhoso pelo resultado e envaidecido, como bom pernambucano que é, e do tipo cancionista arretado que usa o 'afeto como receita' para culminar em 'fazeres artísticos' incontestes.

Assim podem ser descritas as imagens de divulgação de Lenine, agarrado ao álbum "Eita", em poses para o lançamento do trabalho que ganha edições especiais em vinil.

A novidade chega dias antes do Grammy Latino - marcado para a próxima quarta-feira, 11 de novembro.



Lançado em novembro de 2026 e aclamado pelo público em turnê levada palcos Brasil afora, o disco foi indicado à premiação na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira.



É a 12ª indicação do cantor e compositor pernambucano ao Grammy - do qual ele já foi vencedor sete vezes.





Os vinis

Aos fãs e apreciadores do que Lenine faz, como autor dos próprios versos e melodias, o disco em vinil pode ser adquirido nos seus canais digitais e também no site grax.co.

Em edição especial e limitada a 50 exemplares numerados, a primeira versão é a 'handpour' - já esgotada.



Nela, tal qual se faz presente nas demais versões, o público vai ter em mãos o resultado de um processo de prensagem artesanal, em técnica que permite a intervenção manual da distribuição do PVC.





Crédito: Malu Freire/Divulgação





Já na opção ECO, o vinil de 180g é produzido com cerca de 30% de aparas de material reaproveitado, em cores aleatórias, com evidente preocupação ambiental que se estende à embalagem.



E a versão tradicional traz o disco em vinil preto de 140g, com capa dupla em papel reciclado, encarte duplo e adesivos - opções que constam também no ECO.

"Eita"

Produzido por Bruno Giorgi, "Eita" foi concebido em projeto multimídia com disco, filme e espetáculo, uma tríade que ampliou a experiência do público, levado ao diálogo entre música e imagem.



Maria Bethânia, Siba e Bongar são algumas das participações do álbum, incrementando a solidez do trabalho de Lenine depois de um 'tempo' de dez anos sem álbum, desde "Carbono" (2015).

Com um retorno compensador, "Eita" exalta o pernambucano em onze faixas inéditas que o proclamam, em forró, soul, percussão e outras texturas, a uma (re)descoberta artística e pessoal compartilhada por ele em forma de música.



SERVIÇO

"Eita", de Lenine, em vinil

A partir de R$ 220 no site graxa.co ou nos canais digitais do artista

Informações: @lenine

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