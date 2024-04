A- A+

MÚSICA Lenine se apresenta com a Orquestra Petrobras em maio, no Teatro Guararapes Concerto acontece no dia 8 de maio, com ingressos a partir de R$ 32,50

Entre os próximos dias 2 e 8 de maio, a Orquestra Pterobras Sinfônica realiza shows em três capitais do Nordeste.



Além de Fortaleza e Natal, Recife recebe o concerto nos dias 7 e 8 - respectivamente com "Legião Sinfônico" e "Petrobras Sinfônica Convida Lenine".



As apresentações acontecem no Teatro Guararapes, com ingressos disponíveis no site Cecon Tickets e valores a partir de R$ 32,50.



No palco com o projeto Legião Sinfônico, o conjunto musical incrementa o repertório da lendária banda de rock brasileira com versões instrumentais dos hits do grupo, formado em Brasília nos anos de 1980 por Renato Russo, Marcelo Bonfá, além de Dado Villa-Lobos e Renato Rocha.

"Eduardo e Mônica", "Pais e Filhos" e "Faroeste Caboclo" estão entre as canções que serão apresentadas ao público.



“Será uma volta no tempo em grande estilo, revivendo tantos sucessos, dessa vez nas cores, timbres e palhetas sonoras da Petrobras Sinfônica”, destaca o maestro Felipe Prazeres, à frente da regência da Orquestra.

Já no dia seguinte, será a vez de Lenine acompanhar a Orquestra - que terá a regência do maestro Felipe Prazeres - e passear por seu cancioneiro.



"Leão do Norte", "Paciência" e "Jack Sou Brasileiro" são algumas das músicas que integram o repertório da noite com o artista pernambucano.







Serviço

Concertos da Orquestra Sinfônica Petrobras

Projeto "Legião Sinfônico"

Quando: 7 de maio, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 32, 50 no site Cecon Tickets

Informações:





"Petrobras Sinfônica Convida Lenine"

Quando: 8 de maio, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 32, 50 no site Cecon Tickets

Informações:





