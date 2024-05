Lenny Kravitz: cantada de apresentadora TV ao astro viraliza

A- A+

Apresentadora do programa “CBS Mornings”, Gayle King, 69, talvez não imaginasse que suas liberdades com o astro de rock Lenny Kravitz ( que completa 60 anos este domingo) fosse ter tanta repercussão.

A cantada que ela deu em Kravitz, no meio da entrevista de quinta-feira, viralizou na internet (até este sábado, o vídeo no TikTok tinha mais de 2 milhões de visualizações) e deu muito o que falar.

"Você tem uma pessoa importante em sua vida, e posso dar uma surra nela se tiver?", perguntou a jornalista, sem rodeios. “Opa, eu disse isso em voz alta?”, tentou disfarçar ela, logo em seguida. Aparentemente surpreso, o cantor riu. Gayle esclareceu que não era violenta, antes de continuar pressionando: “Mas você tem um parceiro? Você tem amor em sua vida?

Lenny Kravitz, que estava promovendo seu 12º álbum de estúdio, “Blue electric light”, lancado na sexta-feira, respondeu: “No momento, estou aberto”.

E quando ela perguntou se ele estava “pelo menos procurando” uma parceira, ele respondeu: “É difícil não procurar. Quando você deseja algo, você está procurando, mas acho que quando você não olha, é quando você encontra.”

O cantor até reconheceu que no passado já disse estar “pronto” para um relacionamento sério quando, na verdade, não estava. E encerrou o assunto, de forma enigmática (e alguns diriam, escorregadia): “Mas posso dizer que nunca senti como me sinto agora.”

Embora tenta dito estar solteiro, Lenny Kravitz podia ser visto até o ano passado em companhia da modelo mexicana Ana Paula Valle. O romance parece não ter ido adiante, já que a filha do cantor, Zoë Kravitz, disse durante a cerimônia de inauguração da estrela do pai na Calçada da Fama de Hollywood, em março que o seu “relacionamento com uma camisa transparente é provavelmente o mais longo de todos”.

O cantor foi casado apenas uma vez – com a mãe de Zoë, Lisa Bonet – de 1987 a 1993. Gayle King, por sua vez, também é divorciada. Ela foi casada com William Bumpus de 1982 a 1993.

Veja também

Tony Ramos Recuperado, Tony Ramos fala ao Fantástico: 'Sempre valorizei a vida e, agora, valorizo muito mais'