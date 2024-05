A- A+

música Lenny Kravitz quer compor no Brasil: "Nunca fiz música na fazenda, mas espero gravar um álbum nela" Artista é dono de uma propriedade avaliada em R$ 12 milhões no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro

Lenny Kravitz é dono de uma fazenda luxuosa no Brasil. Avaliada em R$ 12 milhões, a propriedade fica no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro, e é repleta de itens caríssimos.



Um piano transparente que pertenceu ao cineasta sueco Ingmar Bergman, uma poltrona que foi do pintor americano Andy Warhol e uma banheira de cobre ao lado da cama na suíte master fazem parte da decoração do imóvel, que está para alugar por R$ 18mil a diária.



Em entrevista ao Globo, o artista comentou planos futuros para a propriedade.

— Nunca fiz música na fazenda, mas espero um dia gravar um álbum inteiro nela — sinaliza ele ao GLOBO.

A icônica casa mantém os traços de arquitetura colonial portuguesa, mas com o interior modernizado com obras de arte e móveis projetados por designers. O local conta também com estúdio, fotografias feitas pelo cantor, campo de futebol, academia completa, sala de massagem, além de uma lagoa, churrasqueira, sala de massagem e uma gigantesca piscina.





Com o intuito de ser sustentável, na fazenda há plantações de frutas, legumes e vegetais. Ao que tudo indica, a propriedade, que tem ainda gados e cavalos, foi comprada em 2007, um pouco depois dos primeiros shows de Lenny no Brasil.

