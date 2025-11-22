A- A+

FAMOSOS Lenny Kravitz revela que teve quatro dreadlocks arrancados por fã em show: "Loucura" O cantor mencionou o ocorrido em uma postagem recente, descrevendo a força necessária para arrancar o cabelo trançado e comentando a intensidade da atitude

Durante mais uma apresentação da turnê Blue Electric Light, Lenny Kravitz voltou a falar sobre a proximidade que costuma manter com o público em seus shows. Em Brisbane, na Austrália, o cantor revelou que uma fã retirou quatro de seus dreadlocks enquanto ele caminhava entre as primeiras fileiras, momento tradicional da performance de "Let Love Rule".

O episódio aconteceu quando o artista desceu do palco para interagir com a plateia, prática que repete há décadas e que marca seus concertos. Kravitz contou que, no meio da multidão, sentiu o puxão que resultou na perda dos fios. Ele mencionou o ocorrido em uma postagem recente, descrevendo a força necessária para arrancar o cabelo trançado e comentando a intensidade da atitude.

“Brisbane, que loucura. Durante "Let Love Rule", uma jovem fã muito empolgada arrancou quatro deadlocks da minha cabeça. Você sabe a força que é preciso fazer para arrancar essas coisas da minha cabeça? Caramba, garota”, escreveu o músico.

Mesmo assim, Kravitz afirmou que o incidente não o fará mudar sua postura no palco. Segundo ele, esse tipo de aproximação faz parte da experiência que busca construir com o público. “Eu não vou deixar de descer do palco durante "Let Love Rule", porque é assim que nós fazemos. Esse é o nosso momento juntos. Brisbane, vocês são loucos. Eu amo vocês”, disse.

A apresentação na Austrália integra o percurso global da turnê Blue Electric Light, que passou pelo Brasil em novembro de 2024 e segue até agosto de 2026, quando será encerrada com um show em Bordeaux, na França.

