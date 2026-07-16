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BOA FORMA Lenny Kravitz revela segredo do corpão aos 62 anos e por que malha de calça jeans Cantor faz exercícios religiosamente desde os anos 1990

Saradíssimo aos 62 anos, o cantor Lenny Kravitz revelou os segredos da boa forma numa longa entrevista à revista "Men´s Health". Um dos principais é a frequência de treino — o corpão não apareceu da noite para o dia.

“O meio dos anos 1990 foi quando eu comecei realmente a treinar, embora já fosse muito preocupado com a saúde, mas ainda não tivesse ligado uma coisa à outra”, disse ele.



“A maioria das pessoas que eu conhecia no mundo do rock and roll não cuidava de si dessa forma, mas Mick Jagger foi uma grande influência para mim.



Certa vez passamos férias juntos nas Bahamas e observei o quanto ele era disciplinado em relação aos treinos e à alimentação. Foi aí que percebi que isso era uma parte fundamental da fórmula dele.”

Conhecido por treinar de calças jeans ou com peças de couro, o músico explicou que a escolha pouco comum não tem a ver com estilo, mas com o compromisso de nunca perder o treino.

“Eu me apresento no palco de couro, jeans, seja o que for. Então são essas as calças que uso para treinar. Significa que posso encaixar um treino a qualquer hora, em qualquer lugar.”



E pelas calças, inclusive, que ele mede a boa forma.

“Se elas ficam um pouco apertadas, sei que estou saindo de forma. Meu amigo Denzel Washington me ensinou uma frase: ‘As calças não mentem, as calças não mentem.’”

Outro segredo, que ele descobriu a partir da observação do próprio metabolismo, é não comer nada antes das 15h.

“Não é porque eu esteja tentando fazer jejum intermitente. Simplesmente sou assim: não consigo acordar e sair comendo”, diz ele, que tem alimentação predominantemente vegana, com alimentos crus.

“Normalmente, começo o dia com uma omelete de claras de ovo com muitos vegetais”, conta Kravitz. “Depois tomo um shake de proteína e, mais tarde, como uma salada.”

Amizade na academia

O personal trainer do músico é o mesmo há 30 anos: Dodd Romero, que, durante a pandemia, treinou virtualmente com ele todos os dias.

“Dodd tem um dom. Da mesma forma que eu faço música, é assim que ele trabalha com o corpo das pessoas. Ele simplesmente olha para você como se fosse um computador e percebe as menores coisas que estão fora do lugar. Tipo: ‘Você comeu batata frita ontem à noite, não foi?’. Odeio admitir, mas ele está sempre certo.”

Hoje, ele malha de cinco a seis vezes por semana, de 45 a 60 minutos, trabalhando sempre dois ou três grupos musculares, diz a revista. Sem descanso entre as séries.

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