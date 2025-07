A- A+

MÚSICA Léo da Bodega lança "Beija-Flor", single com Maneva, em ritmo de reggae Música chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (25)

O pernambucano Léo da Bodega lança, nesta sexta-feira (25), a música inédita “Beija-Flor”. Gravado em parceria com a banda Maneva, o single é a primeira incursão do cantor e compositor no reggae.

Com letra assinada por Léo e produção de DMAX, a canção integra a versão deluxe do álbum de estreia do artista, “Botija Deluxo”. A música parte da metáfora entre o beija-flor e a flora para tratar de relações humanas, paixões e afetos.

Um videoclipe será lançado nos próximos dias. A direção criativa e de arte é assinada pelo próprio Léo, com direção de cena e fotografia de UHGO, reconhecido por editoriais de moda e peças audiovisuais em Pernambuco.



O clipe, que retrata o encontro de Léo e Tales, vocalista do Maneva, deve ser lançado em breve. As gravações ocorreram em Olinda, usando como locações um ateliê e o espaço multicultural Toka da Sé, no Sítio Histórico.

Veja também