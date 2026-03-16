A- A+

MÚSICA Léo da Bodega lança "Bloco Campeão", seu novo single, misturando frevo e drill; veja o clipe Letra da música aborda a luta do dia a dia sob a perspectiva de um morador de Olinda

O novo single do cantor e compositor pernambucano Léo da Bodega, “Bloco Campeão”, já está nas plataformas digitais. A música acompanha um videoclipe gravado no Sítio Histórico de Olinda durante a semana pré-carnavalesca.

Assinada pelos produtores Los Brasileros, a faixa mistura as batidas do drill - vertente do rap criada nas ruas de Chicago - ao compasso acelerado do frevo. Os gêneros se aproximam pela similaridade de suas danças, servindo para o conceito central da música, que é a aproximação entre vida urbana e cultura popular.

“Bloco Campeão” é uma composição em parceria entre Léo da Bodega, Fraga e Chum. A letra narra as batalhas do cotidiano a partir do ponto de vista de um morador de Olinda, que tenta equilibrar a rotina com o clima carnavalesco da cidade.

A ideia da música, segundo Léo, nasceu após ele confirmar que um boneco seu estaria presente na 25ª Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda, que ocorreu no início de fevereiro. Curiosamente, a alegoria foi consagrada campeã da competição neste ano.

Filmado nas ladeiras de Olinda, o clipe da música foi realizado por Alê Henri. “Bloco Campeão” é o primeiro lançamento do futuro álbum do artista pernambucano, ainda sem nome definido.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também