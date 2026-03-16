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LANÇAMENTO Léo da Bodega lança "Bloco Campeão", trabalho que une ritmos contemporâneos e tradição carnalesca Faixa produzida por Los Brasileros antecipa EP do artista, inspirado no cotidiano e no imaginário festivo de Olinda

O músico pernambucano Léo da Bodega lançou, na última semana, sua nova música, “Bloco Campeão”. O trabalho traz colaboração do duo Los Brasileros e apresenta um encontro vibrante entre referências modernas da música de rua – como o drill – e a pulsação frenética típica do frevo.

A criação estabelece diálogo inesperado entre a estética rítmica associada ao drill e a energia carnavalesca marcada pelo frevo.

A proposta nasce tanto da proximidade corporal existente nas danças quanto da ideia que sustenta a composição — a convivência intensa entre metrópole e manifestações tradicionais.

“Bloco Campeão” foi composta por Léo, ao lado de Fraga e Chum. A narrativa descreve desafios cotidianos vistos de alguém que vive em Olinda, abordando a tentativa constante de conciliar responsabilidades, ambição profissional (simbolizada pela expressão “dobrar a meta”) e o ambiente criativo ligado ao Carnaval presente nas ladeiras da cidade histórica.

“Fiz a música após confirmar o meu boneco gigante na 25ª corrida dos bonecos em Olinda. Quis fazer uma música que abordasse o corre diário, sobre ganhar ou perder, essa corrida que se assemelha a este universo lúdico da cidade”, partilha Léo da Bodega.

Curiosamente, o enredo imaginado pelo artista ganhou confirmação na realidade: o boneco gigante de Léo conquistou o primeiro lugar na categoria Pesado durante a competição realizada neste ano.

Clipe

A obra chega acompanhada por vídeo dirigido por Alê Henri, colaborador do artista no trabalho visual de “Som das Ladeiras”. As imagens foram registradas no Sítio Histórico de Olinda, nos dias que antecedem o Carnaval.

O planejamento inicial previa utilização de registros da tradicional corrida de bonecos gigantes. Chuvas intensas, porém, impediram essa ideia.

Diante da situação, equipe e direção reformularam a proposta estética, construindo narrativa baseada em cenas do cotidiano da cidade atravessadas por elementos festivos característicos da cultura local.

“Bloco Campeão” antecipa um lançamento mais amplo — EP ou álbum —, por meio do qual o artista pretende aprofundar sua pesquisa criativa, marcada pela aproximação entre expressões populares e sonoridades contemporâneas.

* Com informações da assessoria

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