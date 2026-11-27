Léo da Bodega é atração confirmada na Damassaclan 15 anos neste sábado (28), no Recife
O artista pernambucano lançou os videoclipes do novo álbum, "Nada Além do Que É Meu", na quinta (26), e que chega nas plataformas de áudio na próxima segunda (30)
O cantor e compositor pernambucano Léo da Bodega integra o elenco de referências reconhecidas do rap nacional na programação da Damassaclan 15 anos, neste sábado (28), às 21h, no Club 113, no bairro da Madalena, com ingressos a partir de R$ 80 no site da Evenyx
O encontro marca a nova fase da carreira do artista olindense que, na última quinta-feira (26), lançou os videoclipes do seu novo álbum, "Nada Além do Que É Meu", no YouTube. O disco contém nove faixas inéditas e será disponibilizado nas plataformas de áudio na próxima segunda (30).
No novo trabalho, Léo reúne composições feitas em diferentes momentos, mas, ao longo do processo, ele entendeu que o projeto exigia a convergência entre elas. Dentro da produção, o artista pernambucano atravessa diversos estilos, como hip-hop, dancehall, trap, brega e pagodão, traduzido a capacidade de Bodega explorar sonoridades autorais na música.
Na Damassaclan 15 anos, Léo da Bodega apresenta essas particularidades, com repertório repleto de referências da cultura popular brasileira e pernambucana que refletem sua identidade sonora. Inclusive, o artista conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco sobre o processo de “Nada Além do Que É Meu”. Confira aqui.
SERVIÇO
Léo da Bodega no Damassaclan 15 anos
Quando: sábado (28), 21h
Onde: 113 Club - Avenida Visconde de Albuquerque, 113, Madalena
Ingressos: a partir de R$ 80 no site Evenyx
Informações: @113.cluboficial