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MÚSICA Léo da Bodega lança novo álbum "Nada Além do Que É Meu" e reafirma sua identidade Chegando às plataformas nesta quinta (26), o novo disco traz nove faixas inéditas e seis participações especiais, celebrando a diversidade de estilos

Dois anos depois do álbum de estreia, “Botija” (2024), o cantor e compositor pernambucano Léo da Bodega lança, nesta quinta-feira (26), às 18h, o segundo disco, intitulado "Nada Além do Que É Meu".

Com produção da Head Media, o novo álbum traz nove faixas inéditas marcadas pela diversidade sonora. A obra reflete a identidade criativa de Léo da Bodega, conectando batidas de hip-hop, dancehall e trap às raízes da cultura popular de Pernambuco.

Identidade

A origem do disco “Nada Além do Que É Meu” é resultado de um processo de criação espontâneo e livre de fórmulas conceituais estabelecidas previamente. Na realidade, as canções foram compostas em momentos diferentes, mas, ao ouvi-las, o artista notou que todas compartilhavam sonoridades pelas quais ele sempre atravessou.

“O nome do álbum veio exatamente por esse motivo, tá ligado? Da galera: "Mas e aí, é um álbum de quê?” O álbum tem afrobeat, brega, pagodão, funk, dancehall e trap, então, eu falei: ‘Velho, isso aí é nada além do que é meu, né?!’”, disse Bodega em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Antropofagia

Nascido e criado na Rua do Amparo, no Sítio Histórico de Olinda, Léo da Bodega foi influenciado por um ambiente marcado por diversas sonoridades. Aos seis anos, foi apadrinhado pelo Mestre Salustiano, aprendeu a tocar rabeca e passou a atuar como caboclo de lança no Maracatu Piaba de Ouro, mas também atuou depois na produção musical de brega, forró e trap.

Em “Nada Além do Que É Meu”, Léo define o trabalho como um processo de "antropofagia", com o objetivo de “engolir” e sintetizar todas as vivências, estéticas e ritmos que acumulou ao longo da própria trajetória. O segundo álbum funciona como uma reafirmação artística de Bodega por consolidar sua autonomia, maturidade e identidade cultural.

“[Eu reivindico nesse álbum] os amores, as sonoridades, os estilos, as gírias, as histórias e os amigos”, expressa o pernambucano. Em relação ao título do disco, ele acrescenta: “Nada além do que é meu é o que me pertence."

Destaques

Sem um conceito definido para o álbum, Léo teve uma liberdade maior para convidar artistas de outros gêneros para fazer uma colaboração. “Nada Além do Que É Meu” traz parcerias em seis das nove faixas, reunindo nomes como Amabbi, Day Limns, MC Mari e Pajé IB, além de ter faixas produzidas por Los Brasileros e Dmax.

Em “Enredo Pagão” (feat. Day Limns), Léo investe numa batida pop, ao passo que em “Foi Paixão” (feat. MC Mari) explora uma sonoridade mais próxima do brega funk. Apesar de ambas serem dançantes, Bodega apresenta faixas com batidas mais pesadas, caso de “Prego na Areia”, parceria com o conterrâneo Pajé IB, destacando pelas rimas afiadas da dupla.

O álbum aposta em faixas diretas de cerca de dois minutos para instigar o replay, segundo o artista.

“As pessoas estão aceleradas, não têm paciência para muita coisa, sabe? Eu estou adaptando a minha arte a um formato de mercado porque costumo dizer que o segredo do replay é a música curta. Que a pessoa fala: ‘eita, já acabou’”, revela Bodega.

Com a proposta de misturar estilos de música e criar um arquivo vivo do seu tempo, registrando timbres, gírias e comportamentos da cultura contemporânea em “Nada Além do Que É Meu”, Léo da Bodega reivindica suas histórias, afetos, sonoridades e vivências em busca apenas do que lhe pertence.

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