MÚSICA Léo da Bodega e Orquestra do Avesso lançam o EP "A Folia Começa no Amparo" Projeto musical reúne cinco hinos do Carnaval de Olinda

Léo da Bodega uniu-se à Orquestra do Avesso para um EP que ressalta suas raízes pernambucanas. Lançado nesta quinta-feira (18), “A Folia Começa no Amparo” reúne hinos clássicos do carnaval de Olinda.

O projeto é um tributo aos frevos clássicos dos blocos de Carnaval olindenses. Foram escolhidas cinco canções ecoam que embalam anualmente as ladeiras da cidade: “Hino do Homem da Meia-noite”, “Hino da T.C Ceroula”, “Hino da T.C.M Jhon Travolta”, “Hino 10 de Xarque e uma Latinha” e “De Chapéu de Sol Aberto”.

O título “A Folia Começa no Amparo” faz alusão a um trajeto específico no Carnaval de Olinda. Apesar de ser um conjunto musical de palco, a Orquestra do Avesso foi criada com a intenção de executar o frevo de rua, contando com músicos experientes de diversas formações, como a Orquestra do Maestro José e a Orquestra Henrique Guias.



O EP chega acompanhado de um conteúdo audiovisual, no formato de um compilado de imagens de arquivo. O vídeo foi montado pelo próprio Léo, pela Orquestra do Avesso e por Hugo Muniz, o fotógrafo que também assina a capa do projeto, reforçando o caráter íntimo e documental do trabalho.

João França assina a produção musical, com mixagem e masterização de Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media, em São Paulo. Todas as músicas que compõem o registro fonográfico são de domínio público.



*Com informações da assessoria de imprensa.



