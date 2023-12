Léo Dias publica retratação após acordo judicial com a cantora Simaria Mendes

A- A+

O colunista Léo Dias postou, no seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (5), uma retratação, acordada judicialmente no decorrer do processo movido contra ele pela cantora Simaria Mendes, cuja audiência ocorreu na Vara Criminal do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O "pedido de desculpas" veio a público após a cantora ter se sentido incomodada com notícias veiculadas pelo jornalista envolvendo sua família e particularidades de sua vida íntima.





No texto, lido por Léo Dias, ele fala sobre o compromisso de não mais repassar notícias sobre os filhos da cantora, nem trazer suas impressões pessoais acerca de sua vida íntima.



"Como comunicador, me limitarei apenas a noticiar comentários sobre a sua atuação profissional, e sobre fatos já públicos relacionados a sua vida íntima", afirmou ele durante a leitura da retratação.



Texto já havia sido publicado em nota

Anteriormente, Léo Dias havia publicado em nota o texto com a retratação mas o acordo previa que um vídeo fosse publicado por ele em suas redes.



Leia o texto na íntegra:



"Eu, Leonardo Antônio Lima Dias, venho a público pedir desculpas a artista Simaria Mendes Rocha pelos danos que posso ter lhe causado com a veiculação de notícias sobre a sua vida pessoal, íntima e familiar. Esse vídeo é fruto de um compromisso feito numa ação judicial que ela moveu contra mim. Também quero me comprometer a não noticiar sobre seus filhos e não trazer as minhas impressões pessoais sobre a sua vida íntima. Como comunicador, me limitarei apenas a noticiar comentários sobre a sua atuação profissional e sobre fatos já públicos relacionados a sua vida íntima".







Assista ao vídeo publicado pelo colunista

