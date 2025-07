Leo Dias se despede do Fofocalizando e afirma que vai para Band

A- A+

O jornalista e apresentador Leo Dias anunciou oficialmente, na sexta-feira, 25, sua saída do SBT e do programa Fofocalizando, encerrando sua segunda passagem pela emissora.



Ele aceitou uma proposta da Band, onde passará a comandar diversos projetos, incluindo uma nova versão do clássico Cara a Cara, originalmente apresentado por Marília Gabriela entre 1987 e 1994.



A saída do SBT foi anunciada pelo próprio apresentador nas redes sociais. Em tom de gratidão, Leo destacou a importância da emissora para sua carreira e reafirmou que a decisão se deu de forma tranquila e respeitosa.





"É hora de dizer adeus e muito obrigado ao SBT, uma emissora que me proporcionou ser conhecido nacionalmente e onde eu me realizei profissionalmente", escreveu.



Na publicação, ele ainda agradeceu aos colegas de palco e à equipe do programa, lembrando que a evolução do Fofocalizando foi um trabalho conjunto.



Afirmou que sai com a sensação de dever cumprido após a reação de audiência nos últimos meses. Ao lado de Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano, Caríucha e sob direção de Márcio Esquilo, Leo comandou o programa no horário vespertino.



A estreia do jornalista na nova emissora ainda não teve data confirmada.

