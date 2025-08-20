Léo Foguete é confirmado na gravação do "TBT da Musa", de Priscila Senna

A- A+

O cantor pernambucano Léo Foguete é mais um artista confirmado na gravação do DVD de Priscila Senna, no Marco Zero do Recife, na próxima quarta-feira (27). Comemorando os 15 anos de carreira da cantora, o show aberto ao público vai percorrer o repertório de sucesso da Musa do brega pernambucano.

Natural de Petrolina, Foguete é conhecido pelas faixas românticas de piseiro ''Cópia Proibida'' e ''Última Noite'' (com versão ao lado de Nattan). Além do pernambucano, outras participações estão confirmadas e acompanham Priscila Senna na gravação do audiovisual, "TBT da Musa", como Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Manuh Batidão, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha e Tayara Andreza.

O espetáculo é um dos mais esperados pelo público pernambucano que deve vir em peso prestigiar a cantora de brega. A montagem da superestrutura do palco foi iniciada no dia 13 de agosto.

No próximo 27 de agosto, Priscila Senna sobe ao palco para cantar hits como ''Nove da Manhã'', "Novo Namorado", Não Sou a Única", "Baby Fala Pra mim", ''Te Beijo Chorando'', além de inéditas e canções em parceria com os convidados.

*Com informações da assessoria de imprensa

