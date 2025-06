A- A+

JUSTIÇA Leo Lins recebe apoio de humoristas após ser condenado à prisão por piadas com minorias Comediantes como Antonio Tabet, Rafinha Bastos e Danilo Gentili criticaram sentença da Justiça Federal

Após a condenação de Leo Lins, sentenciado a oito anos e três meses de prisão por piadas contra minorias, repercutiu entre os humoristas brasileiros. Nomes como Antonio Tabet, Danilo Gentili e Thiago Ventura criticaram a decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Danilo Gentili utilizou seu programa no SBT, o “The Noite”, para defender o ex-colega de trabalho. “Qual foi o crime do comediante Leo Lins? Contar piadas em um show de humor”, questionou.

O apresentador classificou a sentença como censura, questionando a justificativa utilizada pela Justiça Federal. “Um dos argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita”, disse.



Antonio Tabet, um dos fundadores do Porta dos Fundos, chamou a condenação de “absurda”. “Pode-se não achar a menor graça ou até detestar as piadas de Leo Lins, mas condená-lo à prisão por elas é uma insanidade e um desserviço. Espero que essa decisão completamente descabida seja revertida”, escreveu no X.

Na mesma rede social, Marcelo Tas disse discordar da decisão, embora não goste do tipo de humor feito pelo réu. “E daí? O comediante estava no teatro diante de pessoas que escolheram estar ali. A questão é gravíssima”, disse. “Quem não curte o Leo, é só buscar outro tipo de show. O resto é censura. Já vivemos isso. É inadmissível”, complementou.

Thiago Ventura não fez um comentário sobre o assunto, mas publicou um vídeo em que reage à notícia. “É o quê? Não é possível não, pô”, diz ao ler as manchetes sobre o caso.

Rafinha Bastos publicou um vídeo em tom sarcástico, no qual sugere que atrizes que interpretaram vilãs em novelas, como Adriana Esteves e Renata Sorrah, também sejam punidas pelos crimes de seus personagens. “Que a prisão de Leo Lins sirva de exemplo”, ironizou.

Merecida a prisão do Léo Lins. Que seja apenas o começo. pic.twitter.com/46J8vQVw2P — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) June 4, 2025

Mauricio Meirelles fez uma série de publicações sobre o assunto nas redes sociais. “Estão prendendo comediantes por contar piada. E tem comediante apoiando”, reclamou em uma. Já Oscar Filho comparou a situação à prisão de MC Poze. “Leo Lins, faz uma coisa. Transforma suas piadas em funk. Quem sabe você se safa como o MC Poze?”, postou.



Entenda o caso

A sentença da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF). Leo Lins também terá que pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos - cerca de 1,4 milhão - e uma indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso contra a decisão.

As falas que motivaram a ação contra o humorista foram ditas em um show de 2022, divulgado no YouTube. Na apresentação, ele faz declarações contra negros, idosos, obesos, portadores de HIV, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência.

