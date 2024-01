A- A+

BBB24 Léo Santana e Kevin o chris integram shows da semana no BBB; confira as outras atrações Primeira festa da semana acontece nesta quarta-feira (17)

Como sempre acontece às quartas-feiras pós-paredão no BBB, vai rolar festa, claro, neste dia 17, e caberá a Léo Santana, além de Kevin o chris e Pixote aliviar a tensão dos brothers.



Os artistas abrem a programação de shows da semana na casa, que terá também, no sábado (20), balada de peso com nomes do funk.

DJ Marlboro, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda darão o tom da noite, com clássicos do movimento e repertório que inclui, entre outros hits, "Boladona", "Beijinho no Ombro" e Só Zueira".

