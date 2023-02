A- A+

MÚSICA Léo Santana chega ao 1º lugar no Spotify Brasil com "Zona de Perigo" Música viralizou na redes sociais com vídeos de pessoas reproduzindo a sua coreografia

Eu ouvi hit de carnaval? Na disputa pela música que deve embalar os foliões neste ano, Léo Santana parece ter saído na frente. O cantor baiano chegou ao primeiro lugar do Spotify no Brasil com “Zona de Perigo”, música que vem bombando nas redes sociais.

Além de ficar no topo entre as execuções nacionais, a faixa atingiu a 30ª posição no ranking global da plataforma de streaming. Lançada no ano passado, a música começou a viralizar após o cantor publicar um vídeo fazendo a coreografia.





A dança foi criada por Edilene Alves, coreógrafa de Léo Santana. Nas redes sociais, vários famosos já compartilharam vídeos repetindo os movimentos, como o ex-BBB Paulo André, GKay e Nicolas Prattes.

Com composição assinada por Adriel, Rafa Chagas, Ivees, Fella Brown, Pierrot Junior e Lukinha, a música foi a que obteve mais criações no TikTok na semana passada. Seu vídeo oficial já foi visto mais de 10 milhões de vezes no YouTube.

