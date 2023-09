Léo Santana e Felipe Amorim substituem Wesley Safadão na line-up da Borogodó

A- A+

A Borogodó, festa do label Bikini Memories, da Carvalheira, que vai agitar o feriado de novembro, lançou novos nomes da line-up da festa, que acontece dia 4. Léo Santana e Felipe Amorim substituem Wesley Safadão na grade da programação após o cantor canclar alguns shows por questões de saúde. Para completar o agito, Locos, Rafa in Samba e Ale Salles também sobem no palco.





O start do verão fica por conta da Bikini, agito que traz o melhor da música eletrônica para o cenário paradisíaco do litoral pernambucano. Marcada para acontecer na quinta-feira, 2 de novembro, as picapes serão comandadas pelos DJs Vintage Culture, Doozie, Jackson e mais.

