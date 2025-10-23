A- A+

CELEBRIDADES Leo Santana e Lore Improta esperam segundo filho; casal já havia falado de possível nome Cantor e dançarina queriam expandir há família há algum tempo; não há informação sobre tempo de gestação ou sexo do bebê

Mais um L na família de Leo Santana e Lore Improta. O cantor e a dançarina anunciaram no Instagram, nesta quinta-feira (23), que serão pais pela segunda vez. Pais de Liz, de 4 anos, ela aparece no vídeo segurando um ultrassom.

“Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveram os artistas na legenda.

Depois, Lore postou uma série de fotos com a seguinte legenda:

"Enfim vivendo o momento que queríamos por tanto tempo! A alegria e o amor estão transbordando ainda mais desde que contamos pra Liz. É tão especial ver o carinho que ela já tem com o irmãozinho (ou irmãzinha), o cuidado, a curiosidade, cada detalhe é incrível. Tô contando os dias pra ver esse neném logo por aqui com a gente, e tô grata demaaaaais por todo o carinho que estamos recebendo de vocês. Esse bebê foi muito desejado, sonhamos muito com esse dia e ver isso se tornando realidade é massa demais", escreveu a dançarina.

Ainda não há informações sobre o tempo de gestação ou sexo e nome da criança. O casal vinha falando da expansão da família desde o ano passado. O cantor, inclusive, já tinha um nome na cabeça. “Se for menino, vai se chamar Lorenzo. Se vier uma menina, a gente não tem nome”, disse Leo, numa interação com fãs nas redes sociais.

"Esse ano, se Deus quiser, ele vai mandar um nenenzinho para gente", disse Lore, ainda em 2024.

Famosos parabenizam

No post, vários famosos celebraram a novidade do casal. "Parabéns", escreveu a apresentadora Fátima Bernardes. "Ah, gente, que felicidade", comentou a cantora Maraísa.

