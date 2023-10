O cantor Léo Santana e sua esposa, a dançarina Lore Improta, foram surpreendidos com um assalto ao carro em que usavam durante uma viagem nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (19).

O casal havia estacionado o veículo de cor preta próximo a um restaurante, onde almoçavam quando a ação criminosa aconteceu. O carro teve os vidros quebrados e objetos pessoais do casal foram levados.

A dançarina usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e reforçar que os danos foram apenas materiais.

"Cuidado quando vocês vieram para os Estados Unidos. Fomos almoçar e quando saímos do restaurante, o vidro do nosso carro estava quebrado e levaram os nossos pertences. Graças a Deus, a gente não estava no carro. Nós estamos bem e foram coisas pessoais. Querendo ou não, a gente fica triste, até porque a gente luta muito para conquistar as nossas coisas, mas nada comparado a ser uma violência direta para a gente", disse Lore.