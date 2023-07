A- A+

Dublagem Léo Santana estreia como dublador em 'As Tartarugas Ninja: Caos Mutante' Cantor dará voz ao personagem Genghis Rã, o menor dos mutantes do longa que chega aos cinemas em 31 de agosto

O cantor baiano Léo Santana acaba de ser anunciado como dublador do filme de animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, da Paramount Pictures. Ele dá voz ao personagem Genghis Rã, o menor dos mutantes que faz parte do grupo comandado pelo personagem Super Mosca, e se une a Any Gabrielly no time de dubladores.



Na estreia como dublador, Léo conta que ficou surpreso ao ser convidado pelo estúdio. “Quando o convite chegou até mim, de fato, eu fiquei um pouco assustado, ainda mais quando soube que era para ‘As Tartarugas Ninja’, que fez parte da minha infância e adolescência - e acho que de todo brasileiro. Me senti muito lisonjeado”, conta o cantor.

Ainda sobre a experiência, Léo Santana compartilha que teve a oportunidade de contar com a direção de dublagem de uma voz muito experiente e conhecida pelo público. “É minha primeira vez dublando, ainda mais em uma produção desta magnitude, mas pude contar com a direção de ninguém mais, ninguém menos que Wendel Bezerra, que é a voz de diversos filmes e desenhos que o público já assistiu”, completa.

Em “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, os irmãos mutantes decidem se arriscar em atos heróicos, após anos se escondendo dos humanos, para tentar conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de uma nova amiga, April O’Neil, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime e a situação se complica ainda mais quando eles libertam um exército de mutantes. Distribuído pela Paramount Pictures e a Nickelodeon Movies, o filme estreia dia 31 de agosto nos cinemas brasileiros.

