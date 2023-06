A- A+

MÚSICA Léo Santana homenageia Luiz Gonzaga no palco do São João de Campina Grande Artista destacou a importância do Rei do Baião para a cultura brasileira

O cantor Léo Santana subiu ao palco do São João de Campina Grande na noite desta quinta-feira (15). Um dos destaques da apresentação do “GG da Bahia”, foi a música “Sentaê”. Lançado na última sexta-feira (09), o single mescla pagode, forró e piseiro e conta com uma forte referência, inspiração e homenagem à canção “Vida de Viajante”, de Luiz Gonzaga.



“É uma responsa[bilidade] e uma honra muito grande, estar em um evento, de fato, onde o forró predomina e pelo quarto ano consecutivo eu ser o representante do pagodão de Salvador/Bahia aqui no palco do Parque do Povo. Eu fico muito feliz, mas muito privilegiado mesmo, literalmente. Eu sei que de fato o forró predomina mesmo, mas eu peço licença, com bastante pé no chão e respeito a todos os artistas forrozeiros, em especial, peço licença para trazer o meu pagode de Salvador para vocês se divertirem muito hoje aqui, é a única coisa que eu sei fazer e que eu posso prometer, é fazer vocês se divertirem muito esta noite”, disse Léo Santana durante seu show.

Antes de fazer uma das primeiras apresentações ao vivo da nova canção, o artista destacou a importância do Rei do Baião para a cultura brasileira.

“Essa música que vou cantar para vocês agora é a primeira a ser lançada no meu novo projeto especialmente para o período dos festejos juninos e é uma homenagem a Luiz Gonzaga, um dos maiores ícones da história do forró e tenho certeza que a galera vai curtir muito essa mistura bacana da percussão do pagode baiano com a sanfona. A música ficou muito gostosinha de ouvir e dançar, tenho certeza que a galera vai curtir muito”

Veja também

Entretenimento De "One Piece" a "Bridgerton": confira as novidades anunciadas pela Netflix no Tudum 2023