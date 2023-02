Léo Santana lança hit para estimular o reforço da vacinação neste Carnaval; assista

A- A+

Após um longo período sem carnaval ou com adiamentos e cancelamentos da data, finalmente a folia voltou à sua forma original. Mas para que tudo aconteça de maneira segura, todos precisam se conscientizar e tomar suas doses de reforço vacinal contra a Covid-19. Para estimular a vacinação dos foliões, a Pfizer Brasil, a agência Ogilvy e a Universal Music Brasil criaram a campanha "#SeVacinarDireitinho", que traz a importante mensagem "Se vacinar direitinho todo mundo curte o Carnaval", com hit lançado pelo cantor Léo Santana.

Em meio a um cenário de baixa adesão para as doses complementares, em diferentes faixas etárias a ação veio como uma estratégia positiva para incentivar o aumento da cobertura vacinal. O hit de carnaval intitulado ’Reforçadão‘ foi lançado pelo cantor Léo Santana, que recentemente alcançou o primeiro lugar do Brasil no Spotify, Apple Music, Deezer e Amazon Music, e agora trouxe um novo single com uma mensagem necessária para a população.

“Se Vacinar Direitinho, todo mundo curte o carnaval! Essa é a mensagem que queremos deixar para todo o Brasil. Nada melhor do que o clima de festa deste momento para falar de um assunto tão importante de uma forma leve, capaz de prender a atenção das pessoas”, afirmou o cantor Léo Santana. “Além da música, preparamos um clipe superanimado, com uma coreografia que vai conquistar todo mundo, do camarote à pipoca”, complementou o cantor.

Hit de vacinação

Lançado na última sexta-feira (10), no pré-carnaval, o single ‘Reforçadão’ está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, enquanto o clipe, gravado na Bahia, pode ser conferido no YouTube. Além disso, o hit vai embalar consagrados blocos de rua, como Amigos da Onça, no Rio de Janeiro (18/2), e Vou de Táxi, em São Paulo (20/2). Cada um deles vai desfilar com um estandarte personalizado, trazendo mensagens atreladas à campanha: “Amigos da Vacinação” e “Vou de Táxi Reforçado”.

A comunicação foi criada pela Ogilvy, agência parceira e responsável pelas campanhas da Pfizer. Nesse case, a Ogilvy, em parceria com a Pfizer e a Universal Music Brasil, procuraram usar uma linguagem divertida e atrativa, com referências do carnaval, mas também usando elementos que remetem ao ato vacinal. “Foi muito gratificante para nós, como agência, poder contribuir na construção de uma campanha com uma mensagem fundamental que é a importância da vacinação.



Ouça:

Ainda mais no contexto em que estamos vivendo, onde todos esperamos ansiosamente pelo carnaval, uma celebração genuinamente brasileira onde encontramos a oportunidade de conectar a mensagem das doses de reforço da vacina contra a COVID-19 com a possibilidade de viver a festa em sua plenitude. Sem vacinação não tem curtição, esse é nosso foco aqui, lembrar do senso coletivo. Cada um fazendo sua parte, teremos carnaval com muito fervo". Destaca Gabriel Nogueira, Content Strategist Lead na Ogilvy Brasil.

“Estamos muito felizes em construir junto com a Ogilvy e a Pfizer um case tão inovador aliando valor, propósito e o poder da música. Mesmo com a retomada do Carnaval, não imaginávamos que os resultados seriam tão estrondosos. Poucos dias após o lançamento, já estamos superando os 7M de impactos digitais, com altíssimo engajamento e feedback positivo dos fãs. Léo Santana é um grande artista e está elevando esta ação a um nível que só um Gigante poderia fazer”, afirma Claudio Vargas, Vice-Presidente Comercial da Universal Music Brasil.

Lançada há menos de uma semana, a campanha, que tem estratégia robusta de comunicação, já conta com mais de 7.5M de visualizações nas diversas plataformas digitais e conta no casting com influencers e personalidades como o dono do ’Reforçadão‘, Léo Santana, Lore Improta, Sabrina Sato, Viviane Araújo, Juliana Paes, Samir Duarte, Maria Paula, Martin Klaver, Dandara Pagu, Maga Moura, Amanda Araújo, os dançarinos do canal "Fit Dance", uma das maiores plataformas online de dança do Brasil, entre outros que caíram no ritmo de ‘Reforçadão’ para amplificar a mensagem sobre a importância da vacinação completa e, assim, os brasileiros aproveitarem a folia com mais tranquilidade.

Cobertura vacinal em baixa

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil terminou 2022 com taxas preocupantes de reforço vacinali, que é indicado pelas autoridades médicas e faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Quando falamos da faixa etária de 18 a 24 anos a taxa de imunização com o primeiro reforço (terceira dose) fica na casa dos 40%. Já na faixa de 30 a 34 anos fica em 50%. A maioria das pessoas com 40 anos ou mais não tomou o segundo reforço (quarta dose): a taxa é de 27% para faixa de 45 a 49 anos e cai para 25% entre aqueles de 40 e 44 anos.

partir de uma comunicação super atual, queremos chamar a atenção da população para a importância de manter o esquema vacinal completo contra a COVID-19. As doses de reforço contribuem para o aumento da durabilidade da imunização, e não podemos esquecer que esse é um dos motivos de podermos estar aqui hoje comemorando. Somente com a vacinação completa conseguiremos pular o carnaval como antigamente e protegidos contra o vírus”, comenta a Diretora de Comunicação e Assuntos Corporativos da Pfizer Brasil, Cristiane Santos.



Para ouvir a música e assistir ao clipe, acesse:

Apple Music

Deezer

Spotify

YouTube

Veja também

marchinhas "Mamãe eu quero" foi marcha mais tocada no Carnaval nos últimos 5 anos