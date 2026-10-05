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Léo Santana volta ao Recife com o seu 'paGGodin' e Zé Vaqueiro entre os convidados

Projeto acontece na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções no dia 8 de novembro; ingressos à venda

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"paGGodin", com Léo Santana, será apresentado em novembro na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções"paGGodin", com Léo Santana, será apresentado em novembro na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Foto: @aleffera/Divulgação

O "paGGodin" de Léo Santana volta ao Recife no próximo dia 8 de novembro, na Área Externa do Centro de Convenções, com Zé Vaqueiro entre os convidados.

Com ingressos disponíveis a partir de R$ 50, o projeto, idealizado pelo próprio artista baiano, terá estrutura com palco 360° e vibe de roda de pagode.

"Cola Comigo e Desce Gelo", além de canções de Belo, a exemplo de "Reinventar" e "Oceano", de Djavan, integram o repertório do show, entre outras releituras.

 

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Além de Zé Vaqueiro, Léo Santa divide o palco com Bruno Diegues e Thiago Soares.

SERVIÇO
"paGGodin", com Léo Santana
Participações de Zé Vaqueiro, Bruno Diegues e Thiago Soares
Quando: domingo, 8 de novembro, a partir das 15h (abertura dos portões)
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital e Esposende do RioMar Recife (Piso L1)
Informações: @leosantana // @paggodin

 

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