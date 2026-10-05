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Cultura+ Léo Santana volta ao Recife com o seu 'paGGodin' e Zé Vaqueiro entre os convidados Projeto acontece na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções no dia 8 de novembro; ingressos à venda

O "paGGodin" de Léo Santana volta ao Recife no próximo dia 8 de novembro, na Área Externa do Centro de Convenções, com Zé Vaqueiro entre os convidados.



Com ingressos disponíveis a partir de R$ 50, o projeto, idealizado pelo próprio artista baiano, terá estrutura com palco 360° e vibe de roda de pagode.



"Cola Comigo e Desce Gelo", além de canções de Belo, a exemplo de "Reinventar" e "Oceano", de Djavan, integram o repertório do show, entre outras releituras.









Além de Zé Vaqueiro, Léo Santa divide o palco com Bruno Diegues e Thiago Soares.



SERVIÇO

"paGGodin", com Léo Santana

Participações de Zé Vaqueiro, Bruno Diegues e Thiago Soares

Quando: domingo, 8 de novembro, a partir das 15h (abertura dos portões)

Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital e Esposende do RioMar Recife (Piso L1)

Informações: @leosantana // @paggodin

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