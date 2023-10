A- A+

Carnaval Léo Santana, Xand Avião e Thiaguinho são atrações do Bloco De Bar em Bar 2024 O evento acontece na Arena De Bar em Bar, montada na área externa do Centro de Convenções

O Bloco De Bar em Bar confirmou a sua edição em 2024 prometendo realizar uma das maiores edições do evento. Marcado para acontecer no dia 27 de janeiro, na Arena De Bar em Bar, montada na área externa do Centro de Convenções, a festa vai reunir um mix de ritmos no line-up.

O evento receberá shows de Leo Santana, Thiaguinho, Xand Avião, Mari Fernandez e Henry Freitas, fazendo o público curtir dançar ao som da swingueira, pagode, forró e sertanejo.

Com área única, os ingressos custam R$ 100, e já estão à venda no site da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende, dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, e nas lojas Vita Brasil, de Candeias, Jaqueira, Domingos Ferreira, Shopping RioMar, Recife e Tacaruna.

