Léo Santana, Xanddy Harmonia e Parangolé se apresentam juntos no Recife

Léo Santana, Xanddy Harmonia e Parangolé, os três maiores nomes do pagode baiano, vão se reunir pela primeira vez no Recife, para apresentar o projeto ‘Encontro de Fenômenos’, no dia 7 de maio, no Boteco Parador. Eles dividem o palco em uma única apresentação.

Com cinco horas de show, o repertório contará com hits que marcaram época e os maiores sucessos de cada um, com muita animação, dança e surpresas para o público. O projeto teve início em 2019 e já rodou algumas cidades brasileiras.

Os ingressos custam R$ 80 (frontstage) e R$ 180 (open bar) e estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e nas lojas Adidas dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

