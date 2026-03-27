Leoa apresenta "Tudo São Fases", seu novo single, em parceria com o pernambucano Léo da Bodega
Canção chega ao público com clipe gravado na Praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte
A cantora potiguar Leoa gravou um single em parceria com o pernambucano Léo da Bodega. “Tudo São Fases” chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (27), com clipe gravado na Praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte.
Produzida por DMax, a música é um afrobeat. Os versos foram escritos durante viagens da artista pela Amazônia, refletindo sobre sua conexão com a natureza e os caminhos possíveis para construir uma carreira fora dos grandes centros.
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De acordo com Leoa, a composição ganhou novos contornos em estúdio, encontrando uma sonoridade que traduz os ciclos e transformações que atravessam sua atual fase. O lançamento é o primeiro desde o álbum “Original Malokera”, que chegou ao público em 2025.
*Com informações da assessoria de imprensa.