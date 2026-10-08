Fim de semana no Recife e RMR tem shows de Leonardo e Bruno & Marrone e Batuke do Pretinho
A programação conta ainda com o espetáculo musical "Cantabrincando, com Grandes Pequeninos" e Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"
Recife e Região Metropolitana entram no clima do fim de semana com uma programação cultural de tirar o fôlego. Entre os destaques, nesta sexta-feira (9), tem o “Mirante Dançante”, no Mirante do Paço, a partir das 19h, com shows da Super Oara e de Cezzinha, além da apresentação do grupo de tango Los Nocturnos e números de dança. Mais tarde, às 20h, é a vez do Classic Hall receber Leonardo e a dupla Bruno e Marrone com o projeto “Cabaré – O Último Encontro”.
O sábado (10) também chega recheado de opções. Às 16h, o Paço do Frevo recebe a Orquestra Bicho Solto. Já a partir das 18h, a Praça do Marco Zero vira palco para o Capibaribe Festival, que reúne a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, Mazuli, As Originárias, Maestro Forró e Mago de Tarso.
No domingo (11), o frevo ganha as ruas com mais uma edição do tradicional “Arrastão do Frevo”, no Paço do Frevo, a partir das 15h30. Em clima de celebração ao Dia das Crianças, a programação conta com o Bloco do Super Mario, a Orquestra Henrique Dias e a Cia Frevança. O domingo ainda tem o “Batuke do Pretinho”, que começa às 16h, na Mansão da Matuta, com Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Taiguara Borges e DJ 440.
A programação teatral também merece espaço no roteiro. Neste sábado (10), às 21h, Tom Cavalcante desembarca no Teatro Guararapes com o espetáculo “O Tom tá ON”. Já para o público infantil, “Cantabrincando com Grandes Pequeninos”, de Jair Oliveira e Tania Khalill, ocupa a Caixa Cultural Recife de 10 a 12 de outubro, com duas sessões diárias, às 11h e às 16h.
E não para por aí. A agenda do fim de semana ainda reúne festas, exposições e estreias nos cinemas. Com tantas opções espalhadas pela cidade, agora é só escolher o programa que mais combina com o seu ritmo e aproveitar.
SHOWS E EVENTOS
“Cabaré – O Último Encontro”
Com Leonardo e Bruno & Marrone
Quando: Sexta-feira (9), às 20h
Onde: Classic Hall Recife – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 250 na Sympla
Informações: @cabare
Mirante Dançante
Com Super Oara, Cezzinha, grupo de tango Los Nocturnos e apresentações de dança
Quando: Sexta-feira (9), às 19h
Onde: Mirante do Paço – Tv. do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 80 na Evena Ticket
Informações: @mirantedopaco
Forró do Nogal e As Benditas Frutas
Quando: Sexta-feira (9), às 20h
Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
A partir de R$ 20 na Sympla
Informações: @afazendinhaoficialgracas
Atom Pink Floyd “Ten Years in the Machine”
Quando: Sexta-feira (9), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 80 na Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: @atompinkfloyd
Zeeba “Atemporal”
Quando: Sexta-feira (9), às 20h30
Onde: Teatro Imip – Rua dos Coelhos, 300, Coelhos, Recife
A partir de R$ 110 na Sympla
Informações: @zeeba
Denga Love
Com Bela Maria, Zendo, Davs e Docarmmo
Quando: Sexta-feira (9), às 19h
Onde: 113 Club – Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena, Recife
A partir de R$ 35 na Sympla
Informações: @denga.love
Neon Party
Quando: Sexta-feira (9), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 10 na Sympla
Informações: @metropolerecife
Capibaribe Festival
Com Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, Mazuli, As Originárias, Maestro Forró e Mago de Tarso
Quando: Sábado (10), às 18h
Onde: Marco Zero – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @capibaribefestival
Mirante do Samba
Com Taiguara Borges, De Cara com o Samba e Arria Samba
Quando: Sábado (10), às 16h
Onde: Mirante do Paço – Tv. do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 50 na Evena Ticket
Informações: @mirantedopaco
Lançamento do livro “A Pequena Foliã”, de Carlos Newton Júnior
Quando: Sábado (10), das 15h às 16h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 5 disponível na bilheteria do museu
Informações: @pacodofrevo
Te Esqueci no Brega
Com Banda Lapada, Pank Brega, Caito Xiz, Tubah, Mano Dembele, Josafá e Riana Uchôa
Quando: Sábado (10), às 23h
Onde: Biruta – Rua Bem Te VI, 13, Pina, Recife
A partir de R$ 25 na Sympla
Informações: @teesquecinobrega
“Sábado no Paço”
Com show da Orquestra Bicho Solto
Quando: Sábado (10), às 16h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 5 disponível na bilheteria do museu
Informações: @pacodofrevo
Batuke do Pretinho
Com Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Taiguara Borges e DJ 440
Quando: Domingo (11), às 16h
Onde: Mansão da Matuta – Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
A partir de R$ 25 na Ticket360
Informações: @batukedopretinhodaserrinha
“Arrastão do Frevo Especial Dia das Crianças”
Com Bloco do Super Mario, Orquestra Henrique Dias e Cia Frevança
Quando: Domingo (11), a partir das 15h30
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
“Frevações”
Com Marina Fenicio e os Brincantes das Ladeiras em “A Viagem de Carol”
Quando: Domingo (11), das 10h às 12h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante inscrição no link da oficina; Para crianças de 4 a 10 anos
Informações: @pacodofrevo
Catamaran Tours – “Piratas do Capibaribe e os Tesouros do Recife”
Quando: Domingo (11), às 15h
Onde: Cais Santa Rita, s/n, Recife
A partir de R$ 99 (adultos) e R$ 45 (crianças de 4 a 10 anos acompanhadas de adulto) no site; Acesso gratuito para crianças menores de 3 anos
Informações: 81) 99973-4077
Mês das Crianças no Patteo
Quando: Durante todo o mês de outubro
Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos: “Universo Divertido” (Praça de Eventos); A partir de R$ 49,90
“Pé na Areia Prainha” (Piso L2); A partir de R$ 25
Informações: @shoppingpatteoolinda
Parque das Crianças
Quando: Sábado (10) e domingo (11)
Onde: Parques do Recife
Acesso gratuito
Informações: @prefeiturarecife
Programação do fim de semana:
Parque Apipucos
10/10, às 15h - Leitura de “Os Três Coroados”, com o Ato Teatro, e Festival de Sabores
Parque Santana
10/10, a partir das 10h - Festa das Crianças do Pé na Tábua Skate Social
Parque Dona Lindu
11/10, 15h - Mundo da Criança, com Tio Bruninho, no palco voltado para a esplanada.
51ª edição do Mercado Capitão
Quando: domingo (11), das 10h às 19h
Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife
Programação:
10h às 19h – Mesa com lápis e tintas aberta para todas as idades
11h – Oficina de papel machê, sem necessidade de inscrição
15h – DJ na área externa
Acesso gratuito
Mais informações: @mercadocapitao124
TEATRO
Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"
Quando: Sábado (10), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 55 na Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 99976-4051
“Cantabrincando”, com Grandes Pequeninos
Quando: de 10 a 12 de outubro, às 11h e às 16h
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 15 na Sympla
Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife
“Uma Viagem ao Mundo de Frutas”, por Mundo Torajo
Quando: Sábado (10) e domingo (11), às 11h e às 15h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
A partir de R$ 80 no Uhuu.com e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
EXPOSIÇÃO
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: Abertura nesta sexta-feira (9)
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)
Acesso gratuito
Visitação: Até 28 de novembro; de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
“Aller et Retour”, de Maurício Silva
Quando: Até 10 de outubro
Onde: Número Galeria – Rua professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @numerogaleria
“Mundo Marinho”
Quando: Até 12 de outubro
Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife
Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h
Acesso Gratuito
Informações: @sescsantoamaro
38º Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”
Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas
Quando: Até 23 de outubro
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Visitação: de segunda-feira a domingo, das 10h às 16h
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz
CINEMA
Cine Audiovisão – 4ª temporada
Com Leandro Souza e Thiago Salas
Quando: Sábado (9); abertura da casa às 19h, sessão às 20:30h
Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista, Recife
Sessão: “Douro, Faina Fluvial” e “Ritual in Transfigured Time”; Trilha sonora ao vivo
Acesso gratuito
Informações: @casa.lontra
“Se Eu Fosse Você 3”
Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo), agora adulta e casada. Tudo parece em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova. Quando o raio parece cair mais uma vez no mesmo lugar, a família toda é levada a encarar um novo desafio: aprender a se colocar no lugar do outro… talvez de um jeito bem literal.
Direção: Anita Barbosa
“Queen Budapest”
Em 27 de julho de 1986, o Queen se apresentou no Népstadion, em Budapeste, diante de 80 mil fãs em êxtase, em um show agora cuidadosamente restaurado e remasterizado em 4K, com uma poderosa nova mixagem de áudio.
Direção: János Zsombolyai
“Outra Mamãe”
A história acompanha Bela (Arabella Olivia Clark), uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe (Jessica Chastain). A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.
Direção: Rob Savage
“As Aventuras De Tadeo E A Lâmpada Mágica”
Tadeo, sua namorada Sara e seus amigos Múmia, Jeff e Belzoni embarcam em uma aventura depois que Tadeo acidentalmente desencadeia um feitiço antigo.
Direção: Enrique Gato