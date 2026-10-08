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AGENDA CULTURAL Fim de semana no Recife e RMR tem shows de Leonardo e Bruno & Marrone e Batuke do Pretinho A programação conta ainda com o espetáculo musical "Cantabrincando, com Grandes Pequeninos" e Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"

Recife e Região Metropolitana entram no clima do fim de semana com uma programação cultural de tirar o fôlego. Entre os destaques, nesta sexta-feira (9), tem o “Mirante Dançante”, no Mirante do Paço, a partir das 19h, com shows da Super Oara e de Cezzinha, além da apresentação do grupo de tango Los Nocturnos e números de dança. Mais tarde, às 20h, é a vez do Classic Hall receber Leonardo e a dupla Bruno e Marrone com o projeto “Cabaré – O Último Encontro”.



O sábado (10) também chega recheado de opções. Às 16h, o Paço do Frevo recebe a Orquestra Bicho Solto. Já a partir das 18h, a Praça do Marco Zero vira palco para o Capibaribe Festival, que reúne a Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, Mazuli, As Originárias, Maestro Forró e Mago de Tarso.



No domingo (11), o frevo ganha as ruas com mais uma edição do tradicional “Arrastão do Frevo”, no Paço do Frevo, a partir das 15h30. Em clima de celebração ao Dia das Crianças, a programação conta com o Bloco do Super Mario, a Orquestra Henrique Dias e a Cia Frevança. O domingo ainda tem o “Batuke do Pretinho”, que começa às 16h, na Mansão da Matuta, com Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Taiguara Borges e DJ 440.



A programação teatral também merece espaço no roteiro. Neste sábado (10), às 21h, Tom Cavalcante desembarca no Teatro Guararapes com o espetáculo “O Tom tá ON”. Já para o público infantil, “Cantabrincando com Grandes Pequeninos”, de Jair Oliveira e Tania Khalill, ocupa a Caixa Cultural Recife de 10 a 12 de outubro, com duas sessões diárias, às 11h e às 16h.



E não para por aí. A agenda do fim de semana ainda reúne festas, exposições e estreias nos cinemas. Com tantas opções espalhadas pela cidade, agora é só escolher o programa que mais combina com o seu ritmo e aproveitar.



SHOWS E EVENTOS

“Cabaré – O Último Encontro”

Com Leonardo e Bruno & Marrone

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Classic Hall Recife – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 250 na Sympla

Informações: @cabare

Mirante Dançante

Com Super Oara, Cezzinha, grupo de tango Los Nocturnos e apresentações de dança

Quando: Sexta-feira (9), às 19h

Onde: Mirante do Paço – Tv. do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 80 na Evena Ticket

Informações: @mirantedopaco

Forró do Nogal e As Benditas Frutas

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: A Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

A partir de R$ 20 na Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Atom Pink Floyd “Ten Years in the Machine”

Quando: Sexta-feira (9), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 80 na Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: @atompinkfloyd

Zeeba “Atemporal”

Quando: Sexta-feira (9), às 20h30

Onde: Teatro Imip – Rua dos Coelhos, 300, Coelhos, Recife

A partir de R$ 110 na Sympla

Informações: @zeeba

Denga Love

Com Bela Maria, Zendo, Davs e Docarmmo

Quando: Sexta-feira (9), às 19h

Onde: 113 Club – Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena, Recife

A partir de R$ 35 na Sympla

Informações: @denga.love

Neon Party

Quando: Sexta-feira (9), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 10 na Sympla

Informações: @metropolerecife

Capibaribe Festival

Com Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, Mazuli, As Originárias, Maestro Forró e Mago de Tarso

Quando: Sábado (10), às 18h

Onde: Marco Zero – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @capibaribefestival

Mirante do Samba

Com Taiguara Borges, De Cara com o Samba e Arria Samba

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Mirante do Paço – Tv. do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 50 na Evena Ticket

Informações: @mirantedopaco

Lançamento do livro “A Pequena Foliã”, de Carlos Newton Júnior

Quando: Sábado (10), das 15h às 16h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 5 disponível na bilheteria do museu

Informações: @pacodofrevo

Te Esqueci no Brega

Com Banda Lapada, Pank Brega, Caito Xiz, Tubah, Mano Dembele, Josafá e Riana Uchôa

Quando: Sábado (10), às 23h

Onde: Biruta – Rua Bem Te VI, 13, Pina, Recife

A partir de R$ 25 na Sympla

Informações: @teesquecinobrega

“Sábado no Paço”

Com show da Orquestra Bicho Solto

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 5 disponível na bilheteria do museu

Informações: @pacodofrevo

Batuke do Pretinho

Com Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Taiguara Borges e DJ 440

Quando: Domingo (11), às 16h

Onde: Mansão da Matuta – Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda

A partir de R$ 25 na Ticket360

Informações: @batukedopretinhodaserrinha

“Arrastão do Frevo Especial Dia das Crianças”

Com Bloco do Super Mario, Orquestra Henrique Dias e Cia Frevança

Quando: Domingo (11), a partir das 15h30

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

“Frevações”

Com Marina Fenicio e os Brincantes das Ladeiras em “A Viagem de Carol”

Quando: Domingo (11), das 10h às 12h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante inscrição no link da oficina; Para crianças de 4 a 10 anos

Informações: @pacodofrevo

Catamaran Tours – “Piratas do Capibaribe e os Tesouros do Recife”

Quando: Domingo (11), às 15h

Onde: Cais Santa Rita, s/n, Recife

A partir de R$ 99 (adultos) e R$ 45 (crianças de 4 a 10 anos acompanhadas de adulto) no site; Acesso gratuito para crianças menores de 3 anos

Informações: 81) 99973-4077

Mês das Crianças no Patteo

Quando: Durante todo o mês de outubro

Onde: Shopping Patteo Olinda – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: “Universo Divertido” (Praça de Eventos); A partir de R$ 49,90

“Pé na Areia Prainha” (Piso L2); A partir de R$ 25

Informações: @shoppingpatteoolinda

Parque das Crianças

Quando: Sábado (10) e domingo (11)

Onde: Parques do Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

Programação do fim de semana:

Parque Apipucos

10/10, às 15h - Leitura de “Os Três Coroados”, com o Ato Teatro, e Festival de Sabores

Parque Santana

10/10, a partir das 10h - Festa das Crianças do Pé na Tábua Skate Social

Parque Dona Lindu

11/10, 15h - Mundo da Criança, com Tio Bruninho, no palco voltado para a esplanada.

51ª edição do Mercado Capitão

Quando: domingo (11), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Programação:

10h às 19h – Mesa com lápis e tintas aberta para todas as idades

11h – Oficina de papel machê, sem necessidade de inscrição

15h – DJ na área externa

Acesso gratuito

Mais informações: @mercadocapitao124





TEATRO

Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"

Quando: Sábado (10), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 55 na Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99976-4051

“Cantabrincando”, com Grandes Pequeninos

Quando: de 10 a 12 de outubro, às 11h e às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 15 na Sympla

Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife

“Uma Viagem ao Mundo de Frutas”, por Mundo Torajo

Quando: Sábado (10) e domingo (11), às 11h e às 15h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 80 no Uhuu.com e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife



EXPOSIÇÃO

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: Abertura nesta sexta-feira (9)

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)

Acesso gratuito

Visitação: Até 28 de novembro; de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

“Aller et Retour”, de Maurício Silva

Quando: Até 10 de outubro

Onde: Número Galeria – Rua professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Acesso gratuito

Informações: @numerogaleria

“Mundo Marinho”

Quando: Até 12 de outubro

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife

Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Acesso Gratuito

Informações: @sescsantoamaro

38º Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”

Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

Quando: Até 23 de outubro

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Visitação: de segunda-feira a domingo, das 10h às 16h

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz





CINEMA

Cine Audiovisão – 4ª temporada

Com Leandro Souza e Thiago Salas

Quando: Sábado (9); abertura da casa às 19h, sessão às 20:30h

Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista, Recife

Sessão: “Douro, Faina Fluvial” e “Ritual in Transfigured Time”; Trilha sonora ao vivo

Acesso gratuito

Informações: @casa.lontra

“Se Eu Fosse Você 3”

Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo), agora adulta e casada. Tudo parece em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova. Quando o raio parece cair mais uma vez no mesmo lugar, a família toda é levada a encarar um novo desafio: aprender a se colocar no lugar do outro… talvez de um jeito bem literal.

Direção: Anita Barbosa

“Queen Budapest”

Em 27 de julho de 1986, o Queen se apresentou no Népstadion, em Budapeste, diante de 80 mil fãs em êxtase, em um show agora cuidadosamente restaurado e remasterizado em 4K, com uma poderosa nova mixagem de áudio.

Direção: János Zsombolyai

“Outra Mamãe”

A história acompanha Bela (Arabella Olivia Clark), uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe (Jessica Chastain). A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.

Direção: Rob Savage

“As Aventuras De Tadeo E A Lâmpada Mágica”

Tadeo, sua namorada Sara e seus amigos Múmia, Jeff e Belzoni embarcam em uma aventura depois que Tadeo acidentalmente desencadeia um feitiço antigo.

Direção: Enrique Gato



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