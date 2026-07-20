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SHOW

Leonardo e Bruno & Marrone fazem show de encerramento do projeto Cabaré no Recife

Show acontece em outubro, no Classic Hall; ingressos individuais à venda

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Leonardo e Bruno & MarroneLeonardo e Bruno & Marrone - Foto: Ramon Machado

A edição do projeto Cabaré, com Leonardo e Bruno & Marrone, está prestes a ser finalizada.

Após cinco anos na estrada e shows com ingressos esgotados, os artistas da música sertaneja anunciam a despedida do trio nos palcos. No Recife, o encontro acontece no dia 9 de outubro, no Classic Hall.

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O fim da temporada celebra a amizade de três nomes potentes do gênero, com repertório que passa por clássicos como  “Viva a Vida”, “Telefone Mudo” e“Dama de Vermelho”.

 “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não” também integram o cancioneiro do show, mesclado por outros ritmos interpretados pelo trio.

“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno e Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

Bruno & Marrone também comentam sobre o projeto.

“Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”.

Despedida
“Cabaré – O Último Encontro” marca o encerramento da parceria entre Leonardo, Bruno e Marrone.



Com realização da Opus Entretenimento, em parceria com a Groove Live Entertainment, a turnê, até então, está com oito apresentações marcadas, País afora, inclusive no Recife. 

SERVIÇO
“Cabaré – O Último Encontro”, com Leonardo e Bruno & Marrone
Quando: 9 de outubro, a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 200 via Sympla e na bilheteria do Classic Hall
Informações: (81) 3427-7501

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