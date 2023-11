A- A+

LUTO Leonardo Dantas Silva, historiador e Patrimônio Vivo de Pernambuco, morre aos 77 anos O jornalista era um profundo conhecedor do carnaval pernambucano e foi o primeiro presidente da Fundação de Cultura do Recife

O historiador e jornalista pernambucano Leonardo Dantas Silva morreu, na tarde deste sábado (11), aos 77 anos. O pesquisador foi o primeiro presidente da Fundação de Cultura do Recife e, em 2022, foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Leonardo faleceu no Hospital Unimed, localizado no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife, onde estava internado desde o dia 19 de outubro. Ele recebia traamento de uma fibrose pulmonar.

Nascido no dia 10 de dezembro de 1945, Leonardo Dantas Silva era um dos mais profundos conhecedores do carnaval pernambucano. Em 1969, ele se formou em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco.



Entre 1975 e 1979, Leonardo foi diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco. Ele foi o primeiro diretor-presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, cargo que ocupou de 1979 a 1983. Também trabalhou na Fundarpe, entre 1983 e 1987, e na Fundação Joaquim Nabuco, de 1987 a 2003.



Cacau de Paula, Secretária de Cultura de Pernambuco, lamentou a perda do historiador, em nota oficial. “Hoje, com enorme pesar, nos despedimos do Patrimônio Vivo de Pernambuco: o jornalista e historiador recifense Leonardo Dantas Silva. Conhecido como um dos maiores especialistas da história do carnaval pernambucano e do período do Brasil Holandês, Leonardo deixa um enorme legado de amor e reverência a Pernambuco e à sua Cultura. Uma luz que jamais deixará de brilhar”, disse.

