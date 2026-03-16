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FAMOSOS Leonardo DiCaprio marca presença no Oscar ao lado da namorada Vittoria Ceretti DiCaprio e Ceretti assumiram o namoro em agosto de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez

O ator Leonardo DiCaprio, um dos concorrentes ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em “Uma Batalha Após a Outra”, marcou presença na cerimônia de premiação, neste domingo (15), acompanhado da namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti.

Apesar de não posarem juntos no tapete vermelho nas fotos divulgadas pelas agências internacionais, a presença do casal chamou a atenção. Ceretti é a terceira parceira de DiCaprio a acompanhá-lo em uma cerimônia do Oscar ao longo da carreira.

Antes da italiana, somente duas namoradas estiveram com DiCaprio no Oscar. A atriz e modelo Camila Morrone acompanhou o ator na premiação de 2020, quando ele foi indicado por “Era uma Vez em… Hollywood”. Já em 2005, quem marcou presença ao lado de DiCaprio, foi a brasileira Gisele Bündchen.

O casal está junto desde agosto de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez em Santa Bárbara, na Califórnia.

Vittoria Ceretti é natural de Brescia, na Itália, e começou sua carreira ainda na adolescência após participar do concurso Elite Model Look. Hoje, aos 27 anos, com uma carreira internacional consolidada, tendo trabalhado com marcas como Chanel, Dolce & Gabbana e Alexander McQueen, a modelo vem ampliando sua trajetória e passou a participar de projetos na televisão.

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